Реализация проекта «Киноуроки в школах России» для байконурских школьников

Source: Russia Federal Space

С октября 2021 года в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении Управления образованием города Байконура, продолжена реализация масштабного проекта «Киноуроки в школах России» для младших школьников, который стартовал в Байконуре в 2020 году.

В рамках первого в новом учебном году киноурока состоялся показ профессионального короткометражного детского фильма воспитательного назначения «Мандарин». Сюжет фильма раскрывает такие важные нравственные человеческие качества, как радость за близких, взаимопомощь, дружба. В фильме на примере поведения главных героев показано, насколько важны эти качества для благополучия и сплочения коллектива.

Ребята с большим интересом смотрели фильм, а затем активно участвовали в обсуждении основных сюжетных линий, поведения в различных ситуациях и качеств главных героев. Реализация Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» продолжится среди обучающихся младших классов в течение всего учебного года.

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