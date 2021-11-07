Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Марс#ExoMars-201607.11.2021 22:52

Многослойная история Марса

Изысканные детали истории Красной планеты запечатлены на этом снимке, сделанном камерой CaSSIS орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter совместной российско-европейской миссии ExoMars 2016 в апреле 2021 года.

При увеличении данного изображения видны детали слоистых отложений на дне ударного кратера диаметром 50 км. Выветренные осадочные породы имеют слоистую внутреннюю структуру. Темный песок задерживается в нижних частях рельефа и контрастирует с более светлыми осадочными породами. Местами слои смещены проходящими через них разломами, что свидетельствует о том, что в прошлом на поверхности появлялись трещины.

TGO вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки, но и обеспечивает подробнейший анализ атмосферных газов планеты и картирование поверхности в поисках мест, в которых может содержаться вода. Он также обеспечит ретрансляцию данных для миссии ExoMars 2022, в рамках которой к Марсу в 2023 году прибудет европейский ровер «Розалинд Франклин» и российская посадочная платформа «Казачок».

Фото: Роскосмос / ESA / CaSSIS

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