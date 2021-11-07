Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны07.11.2021 17:12

Курсанты филиала военной академии МТО посетили «Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина»

С целью военно-патриотического воспитания обучающихся и в рамках прохождения производственной практики на объектах службы горючего аэродрома Энгельс курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Вольск, Саратовская область) посетили мемориально-образовательный комплекс под открытым небом на месте приземления первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

В ходе тематической экскурсии «Первый полет. 108 минут» с использованием современной системы индивидуального изучения парка «аудиогид» курсанты ознакомились с основными объектами парка, этапами реконструкции места приземления первого космонавта планеты и создании многофункционального мемориально-образовательного комплекса.

Они также посетили мемориальную стену, на которой запечатлены ключевые исторические события и факты об изучении и освоении космического пространства, а также галерею с барельефами 12 космонавтов, покоривших космос. Прошли по мраморной пешеходной дорожке, на которой написаны фразы Ю.А. Гагарина, произнесенные им во время первого полета.

По завершении тематической экскурсии «Первый полет. 108 минут» курсанты филиала совместно с представителем Воздушно-космических сил посетили главный объект комплекса и возложили цветы к стеле и памятнику Ю.А. Гагарину, почтив память соотечественника, открывшего новую эру — эру полетов человечества в космическое пространство.

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