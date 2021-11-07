Испытание гипоксией – 30 минут на высоте 5 км

Source: Russia Federal Space

Космонавты ежегодно проходят медицинскую врачебно-экспертную комиссию. Еще одним специальным исследованием является испытание в барокамере. Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Алексей Зубрицкий рассказывает подробности об этой тренировке в блоге «Жизнь космонавта».

В день обследования необходимо получить разрешение об отсутствии противопоказаний к подъему в барокамере у терапевта и ЛОРа. Сначала на космонавта надевают пояс с датчиками для снятия кардиограммы, манжет для измерения давления и пульсоксиметр. Кроме этого, под подбородком размещается высотная маска, подключенная к баллону с кислородом. В течение испытания она расположена у лица, чтобы в случае ухудшения самочувствия космонавт мог поднести маску к лицу и прекратить гипоксическое состояние.

Итак, космонавт занял место в кресле внутри барокамеры. Закрывается дверь и выполняется контрольный замер показаний пульса и давления, после начинается подъем до высоты 5000 м со скоростью 15 м/с. Здесь выполняется т.н. площадка — экспозиция длительностью 30 минут. Врачи внимательно следят за самочувствием и реакцией организма на пониженное атмосферное давление, отслеживая медицинские показания в реальном времени.

В барокамере установлено допоборудование — в течение 30-минутной площадки проводятся различные исследования. Например, несколько раз проходим тесты на скорость реакции — при помощи устройства с разноцветными светодиодами, оборудованного цветными клавишами, нужно реагировать на загорание светодиодов по алгоритму.

Чтобы космонавт не скучал в одиночестве и мог проверить, не изменилось ли из-за низкого парциального давления кислорода цветовосприятие, внутри лежат книги с фотографиями высочайших гор планеты. Сидишь на искусственно созданной «высоте» и наслаждаешься красотой снимков.

По завершении 30 минут начинается повышение давления в барокамере, скорость которого соответствует снижению со скоростью 50 м/с. Такая скорость нарастания давления требует умения компенсировать давление на барабанные перепонки и проверяет состояние черепных пазух и органов слуха. После «спуска на землю» проводится финальный замер показаний пульса и давления. В конце идем в кабинет ЛОРа, где проводится тональная аудиометрия, цель которой — проверить, не случилось ли негативных последствий с ЛОР-органами из-за перепадов давления.

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