Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#КНКА07.11.2021 10:37

Дмитрий Рогозин и глава космического управления Китая договорились встретиться до конца года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин до конца года планирует встретиться с руководителем Китайского национального космического управления Чжаном Кэцзянем.

«Сейчас практически китайские официальные лица не контактируют за рубежом, не ездят никуда в командировки, и все-таки мы с ними договорились обеспечить личный контакт, может быть, даже до конца года. Либо он [руководитель Китайского национального космического управления] приедет ко мне, либо я приеду к нему в Пекин», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что у российской и китайской сторон есть полное взаимопонимание в том, что касается этапов развертывания лунной научной станции.

Источник: ТАСС26 октября 2021 года, 17:37

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