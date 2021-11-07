Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Байтерек#Союз-5#Космодромы#Байконур07.11.2021 19:30

«Байтерек» – будущее Байконура

Космический ракетный комплекс «Байтерек», предназначенный для пусков перспективного носителя среднего класса «Союз-5», находится на этапе завершения эскизного проектирования и имеет крайне сжатые сроки реализации. Проект включен в планы совместной работы двух стран, и к нему приковано пристальное внимание руководства России и Казахстана.

История практического освоения космического пространства имеет чуть более чем полувековой срок, что по меркам цивилизации крайне мало. И основой космической экспансии человечества стал легендарный Байконур. После того как с него были успешно запущены Первый искусственный спутник Земли и первый пилотируемый корабль, космодром навсегда оказался связан с мировой историей человечества. Байконур, введенный в эксплуатацию в 1957 г., является одним из старейших космодромов в мире, а также крупнейшим действующим. Он занимает площадь 6717 км².

После распада СССР в 1991 г. космодром оказался на территории Республики Казахстан. Благодаря стратегическому партнерству Российской Федерации и Республики Казахстан, инфраструктура Байконура была сохранена и продолжала развиваться. 10 декабря 1994 г. был подписан основополагающий договор между Правительством России и Правительством Рес­публики Казахстан об аренде комплекса «Байконур» до 2024 г. А сегодня окончание аренды космической гавани перенесено на 2050 год.

В мире успешно продолжается освоение ближнего и дальнего космоса. И если в период до 1990-х годов большинство запусков осуществлялось в интересах национальной безопасности и государственных задач, стимулировалось космической гонкой между СССР и США, то изменение геополитической обстановки и распад Советского Союза привели к снижению общего числа пусков в 1990-х и 2000-х годах. Однако если рассматривать мировой космический рынок без учета пусков оборонных ведомств, то количество запусков начиная с 1980-х годов растет, в первую очередь в связи с развитием коммерческого рынка.

На стыке времен

В период с 1957 г. по 1965 г. Байконур был единственным космодромом СССР. После ввода в эксплуатацию космодрома Плесецк и в связи со спецификой большинства запускаемых полезных нагрузок того времени значительная часть пусков была переведена на этот космодром. Тем не менее загрузка Байконура оставалась значительной: годовая численность пусков достигала 48, а среднее количество стартов в период с 1957 г. по 1991 г. составило 28 в год.

После распада СССР число пусков с космодрома Плесецк значительно (в 3.4 раза) сократилось: с 57 стартов в год в 1981–1990 гг. до 17 запусков в 1991–2000 гг. На космодроме Байконур в связи с более широким спектром запускаемых полезных нагрузок среднее годовое количество пусков уменьшилось только в 1.7 раза: с 37 в год за период 1981–1990 гг. до 22 в год за период с 1991 г. по 2000 г. Это свидетельствует об устойчивой востребованности потенциала космодрома Байконур и запускаемых с него ракет-носителей.

Востребованность Байконура на рубеже XX и XXI веков обусловлена широкой номенклатурой запускаемых ракет. Это и легкий класс, представленный носителем типа «Циклон» и другими, и средний класс, внесший самый значимый вклад в развитие космонавтики, воплотившийся в линейку ракет Р-7 — «Восток» — «Восход» — «Молния» — «Союз» — «Союз-2», а также уникальный комплекс «Зенит», и тяжелый класс, представленный «Протоном». Кроме того, на космодроме длительное время действовали пусковые установки других ракет.

После становления независимости России и Казахстана многие космические ракетные комплексы (КРК) были выведены из эксплуатации по различным причинам: политическим (КРК «Цик­лон» и «Зенит-М» украинской разработки и производства прекратили свое функционирование из-за охлаждения отношений между Россией и Украиной), экономическим (ПТКС «Энергия-­Буран» оказалась слишком затратной и невостребованной), техническим (самый известный «Гагаринский старт» для ракет семейства «Союз» приостановил свою пусковую деятельность ввиду перехода России на новые носители «Союз-2» и ожидает решения вопроса о своей модернизации). Были сняты с эксплуатации и ракетные комплексы шахтного базирования.

В результате последние два десятка лет основную загрузку космодрому обеспечивали запуски ракет «Союз-2» с миссиями к МКС, а также старты «Протонов» с автоматическими космическими аппаратами (АКА).

С учетом того, что ракета-носитель «Протон-М» использует токсичные компоненты ракетного топлива, Россия и Казахстан пришли к соглашению о поэтапном сокращении пусков ракет этого типа и об их завершении в 2025 г. Таким образом, к 2025 г. на космодроме Байконур из наследия СССР останется только пусковая установка № 6 площадки 31, предназначенная для запуска носителей «Союз-2» в пилотируемом и непилотируемом вариантах.

Понимание этой «перспективы» заставляет российскую и казахстанскую стороны предпринимать ряд мер, направленных на дополнительное развитие региона и комплекса «Байконур».

В качестве мер стимулирования, по инициативе казахстанской стороны, были выведены из состава арендуемых около 12 тыс. га земли космодрома вблизи поселков Акай и Тюратам. На этой территории планируется развивать частное предпринимательство. С 2017 г. ведется программа по утилизации неиспользуемых объектов комплекса «Байконур», подписаны совместные документы по развитию города и привлечению инвестиций.

Однако основой существования Байконура был и остается космос. В целях укрепления сотрудничества России и Казахстана в области космонавтики, создания на космодроме рабочих мест, лидеры двух стран приняли решение о строительстве на Байконуре современного космического ракетного комплекса «Байтерек».

Совместными усилиями

История совместного российско-казахстанского проекта по созданию инфраструктуры для запуска космических аппаратов с космодрома Байконур экологически чистыми ракетами-носителями (проект «Байтерек») началась с подписания Президентом России и Президентом Казахстана Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса «Байконур». Стороны договорились разработать и возвести на космодроме космический ракетный комплекс с высоким уровнем экологической безопасности.

Основным принципом проекта являлась его совместная реализация: российская сторона создает перспективное средство выведения на экологически чистом топливе, а казахстанская — наземную инфраструктуру для его запусков. При этом для российской стороны преимуществом такого решения являлось снижение затрат на реализацию проекта и получение дополнительной стартовой площадки для перспективной ракеты, а казахстанской оно дало возможность создания собственной современной наземной космической инфраструктуры (НКИ) для средств выведения, а также сохранения востребованности космодрома Байконур.

Изначально проект планировалось реализовывать на базе ракеты «Ангара», однако впоследствии, в 2018 г., он был переориентирован на «Союз-5». Принятие такого решения позволило дополнительно оптимизировать расходы, в первую очередь, казахстанской стороны, в связи с тем, что создание наземной космической инфраструктуры осуществлялось не с нулевой отметки, а путем модернизации существующих объектов НКИ из состава КРК «Зенит-М».

По статистике, в мире средний срок создания КРК сопоставимого с «Союзом-5» класса составляет не менее 8 лет. При этом стоимость может достигать 10 млрд долл. США. Создание нового комплекса на базе существующего КРК «Зенит-М» позволяет снизить сроки возведения объектов, начала летных испытаний и значительно уменьшить общую стоимость разработки ракеты-носителя и модернизации объектов НКИ.

С учетом того, что в постсоветский период заметную часть загрузки космодрома Байконур формировали коммерческие пуски (в первую очередь, носителей «Протон»), целесообразным было создание ракеты-носителя, отвечающей современным требованиям коммерческого рынка. Ракета «Союз-5», занимая по грузоподъемности позицию между «Союзом-2» и «Протоном-М», должна стать востребованным средством выведения, поскольку в сегменте средств выведения среднего и тяжелого классов в последнее десятилетие осуществлялось наибольшее количество пусков: в среднем за год — 37 и 19 соответственно.

Принимая во внимание

Таким образом, в реализации проекта «Байтерек» есть несколько факторов, которые позволяют ожидать от него эффективности, включая экономическую составляющую:

Ракета-носитель создается с грузоподъемностью на границе наиболее востребованных классов, на базе лучших мировых образцов ракетных двигателей, а также с учетом опыта эксплуатации ракеты, показавшей свою эффективность;

наземная инфраструктура строится на базе существующей инфраструктуры, обеспечивающей возможность автоматизированных пусков ракет, с минимальными возможными сроками реализации проекта и объемами инвестиций.

Помимо этого, Госкорпорацией «Роскосмос» и Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций и аэро­космической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос) было согласовано решение о применении конфигураций ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре с двумя видами головных обтекателей и двумя типами разгонных блоков. Такое решение делает новый носитель более гибким на международном рынке пусковых услуг и позволяет предлагать потенциальному заказчику значительно более широкий спектр возможностей по выведению полезных нагрузок.

Проект по созданию ракеты «Союз-5» активно реализуется: к настоящему моменту завершаются проектные работы; изготовлены и успешно прошли огневые испытания два двигателя первой ступени РД-171МВ (рис. 6); изготовлен опытный образец бака окислителя первой ступени «Союза-5», и с успехом состоялись его статические испытания (рис. 7); в фазе активной реализации находятся работы по другим составным частям перспективной ракеты-носителя.

Проект «Байтерек», неразрывно связанный с проектом «Союз-5», в настоящий момент находится на этапе завершения эскизного проектирования и имеет крайне сжатые сроки реализации. К нему приковано пристальное внимание руководства России и Казахстана. Неслучайно данный проект является единственным в области космоса, который включен в планы сотрудничества двух стран. Косвенным признаком такого статуса является предложение Президента РФ В. В. Путина о переименовании проекта из «Байтерека» в «Назарбаевский старт» — в честь первого президента Казахстана, давшего жизнь этому проекту.

Одним из самых важных условий реализации проекта является закрепленный в контрактных обязательствах объем работ, который должен быть выполнен национальными компаниями Казахстана.

В настоящее время предприятия космической промышленности, задействованные в проекте, предпринимают максимальные усилия, чтобы даже с учетом изменений окружающей действительности, связанных с эпидемиологической обстановкой, а также затруднений экономического характера, реализовать проект в установленные сроки с высокой степенью надежности и качества.

Причиной ответственного подхода к делу является убежденность сторон, что проект «Байтерек» — это будущее Байконура, залог дружбы и сотрудничества России и Казахстана в области освоения космического пространства, основа для совместного ведения коммерческой деятельности, реализации жизненно важных национальных проектов.

Проект «Байтерек» является выгодным для обеих сторон: для России он позволяет ускорить процесс начала летных испытаний и вывода на рынок нового изделия — носителя «Союз-5», а для Казахстана — сформировать в стране новые компетенции, сохранить и развить исторически и стратегически значимый объект — Байконур, а также изменить статус государства на космическом рынке: перейти от роли арендодателя космической инфраструктуры к роли полноценного оператора.

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