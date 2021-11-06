Source: Russia Federal Space

#СМИ#РИА Новости#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика06.11.2021 05:10

Россия изготовит еще один «Союз» для космических туристов

Компания «Главкосмос» (входит в Роскосмос), предоставляющая услуги по отправке туристов в космос, заказала за 2,8 миллиарда рублей изготовление корабля «Союз» к 2024 году, следует из информации, опубликованной Ракетно-космической корпорацией «Энергия».

«Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление транспортного пилотируемого корабля „Союз МС“ между „Главкосмосом“ (заказчик) и РКК „Энергия“ (исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 2 799 563 518 рублей 50 копеек», — говорится на сайте предприятия.

Отмечается, что корабль должен быть произведён до 29 февраля 2024 года.

В июне стало известно, что РКК «Энергия» по заказу «Главкосмоса» за 5,056 миллиарда рублей изготовит до 31 декабря 2023 года два корабля «Союз» для полетов космических туристов.

В октябре на Международном аэрокосмическом конгрессе IAC-2021 в Дубае генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов сообщил, что компания подписала предварительное соглашение по отправке в космос четырёх космических туристов на двух «Союзах» в 2024 году.

Источник: РИА Новости28 октября 2021 года, 15:26

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