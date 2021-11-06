Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#Пилотируемая космонавтика06.11.2021 13:48

Музей космонавтики запустил серию роликов о soft skills российских космонавтов

Информационно-образовательный проект «Ньюм» российского информационного агентства ТАСС и московский Музей космонавтики запустили новый проект — серию роликов «Суперспособности космонавтов». В нём четыре истории, первая из которых вышла в день начала космического телевизионного вещания.

Ролики рассказывают о гибких навыках (soft skills) российских космонавтов, которые помогли им в нестандартных ситуациях в космосе. Героем первого видео стал Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Александр Иванович Лавейкин, который в 1987 году совершил полёт на космическом корабле «Союз ТМ-2» к орбитальному комплексу «Мир». Его космическая вахта, включая работу на станции, продлилась 174 дня. Лавейкин трижды выходил в открытый космос, где провёл почти 9 часов.

Александр Иванович рассказал о том, какие навыки нужны, чтобы стать космонавтом, и привёл примеры из своей работы на орбитальной станции. По его словам, в космосе надо быть готовым ко всему, а успешно преодолеть экстремальные ситуации помогают не только профессиональные знания, но и личностные качества: умение принимать решения быстро и без паники, способность творчески и критически мыслить, а также коммуникативные навыки, которые позволяют установить взаимопонимание с товарищами по экипажу.

Героями следующих сюжетов станут Герой России, лётчик-космонавт РФ Андрей Борисенко, космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Иван Вагнер. Видеоролики будут выходить каждые две недели, их можно увидеть на страницах в социальных сетях «Ньюма» во ВКонтакте, Youtube, Instagram и TikTok.

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