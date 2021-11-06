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#Роскосмос#Русский космос#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса#Максим Овчинников#Дмитрий Шишкин06.11.2021 19:16

Космос мастеров

С небывалым размахом прошел VI Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021» по стандартам WorldSkills. Специалисты 32 предприятий ракетно-космической отрасли показали свое мастерство на 11 площадках Москвы и Подмосковья. Как проходили соревнования, какие появились новые компетенции и какую роль играет движение WorldSkills в жизни ракетно-космической отрасли — рассказывает Светлана Носенкова.

Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» проводится с 2016 г. С каждым разом он становится все масштабнее и интереснее. Этот год стал рекордным: в соревнованиях участвовали 269 человек в возрасте от 18 до 49 лет, а их работу оценивали 303 эксперта (и это только в конкурсном зачете). Увеличилось и число профильных компетенций. Помимо ставших традиционными «Фрезерных работ на станках с ЧПУ», «Сварочных технологий», «Изготовления прототипов» и других, появились две новые — «Управление жизненным циклом» и «Аддитивное производство».

«Мы постоянно наращиваем количество компетенций, чтобы понимать, какие перспективные области можем развивать среди наших сотрудников, — отметил директор административного департамента Госкорпорации „Роскосмос“ Дмитрий Шишкин. — Для нас самая важная составляющая движения WorldSkills — это развитие профессионального мастерства и навыков нашей большой команды Роскосмоса. Безусловно, важен и соревновательный момент, но наиболее существенно, что участники привнесут от участия в чемпионате в свою дальнейшую работу. Такая практика дает человеку понимание, что ему нужно делать для соответствия современному высокотехнологичному производству».

Больше, чем просто токарь

Площадки чемпионата предоставили участникам возможность поработать с самыми передовыми технологиями. Так, в рамках компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» более 20 человек выполняли задания на самых современных станках с сенсорной стойкой управления, которые по сути представляют собой мини-завод. С помощью такого оборудования можно сделать деталь «от и до», но при этом нужно обладать навыками не только токаря.

«Здесь важно умение читать чертежи, правильно строить процесс и последовательность обработки, потому что, если начать с какого-то не того элемента, можно даже не завершить работу. Нужно уметь программировать, чтобы самостоятельно написать программу либо с помощью CAD-системы (система автоматизированного проектирования. — Ред.), либо с помощью стойки самого станка. Важно также знать метрологию и уметь настроить станок на работу», — пояснила сотрудница АО «Протон-ПМ» Анастасия Башкирцева.

Два года назад Анастасия участвовала в аналогичном чемпионате и победила, а позже завоевала «золото» на национальном WorldSkills Hi-Tech 2019 и на Открытом Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills 2019. «Это был вызов для меня, потому что моя профессия считается мужской. В этой компетенции практически нет девушек, и ты всегда привлекаешь внимание (улыбается). Сейчас я работаю в Центре дуального образования АО „Протон-ПМ“, куда приходят студенты на практику и затем идут на производство, получив знания, которые им необходимы для работы. Мы обучаем людей как по стандартам WorldSkills, так и по программам предприятия», — рассказала 21-летняя девушка.

Несмотря на то, что в этот раз она выступала в роли наставника своей коллеги и тезки Анастасии Колобовой, завоевавшей серебряную медаль, Анастасия Башкирцева не прочь вновь появиться среди конкурсантов: «Мне было бы интересно уйти в какие-то смежные компетенции, попробовать себя, например, во „Фрезерных работах на станках с ЧПУ“, где используется другой метод обработки и построения работы. Интересны также „Инженерный дизайн CAD“ или „Инженер-технолог машиностроения“».

Движение WorldSkills дает возможность проявить себя не только состоявшимся специалистам, но и тем, кто только делает первые шаги в профессии. Так, Ирину Игнатову, занявшую третье место на региональном этапе WorldSkills-2020 «Молодые профессионалы», пригласили работать в НПО Энергомаш.

«Я тогда еще училась в колледже, — вспоминает 18-летняя девушка. — И после этого чемпионата меня пригласили работать. Сначала практику там проходила на последнем курсе колледжа, а теперь вот уже восьмой месяц работаю оператором станков с программным управлением 3-го разряда. У меня брат тоже учился по этой специальности, но не пошел по ней. А я решила попробовать испытать себя и втянулась (улыбается). Мне в НПО Энергомаш очень нравится. В этом году собираюсь повышать свой разряд».

К нынешнему чемпионату Ирину готовил технолог 3-й категории Алексей Деркач, который сам не раз участвовал в чемпионате и в прошлом году занял второе место. К сожалению, в этот раз Ирина Игнатова не получила призового места. Но наградой стал новый опыт.

«Любая профессия имеет горизонты развития не только внутри предприятия, но и с точки зрения освоения более сложного оборудования или новых компетенций, таких как аддитивные технологии или цифровое производство. Кто-то из участников становится наставником не только в рамках WorldSkills, но и у себя на предприятии. Победить в чемпионате — это, конечно, здорово и почетно. Но в первую очередь конкурсанты узнают свои персональные возможности. Нужно проявить не только технические знания и навыки, но и совладать со стрессом. Ведь одно дело, когда ты работаешь у себя в цехе, и совсем другое — под пристальным вниманием коллег», — отметил международный эксперт движения WorldSkills Russia по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» Илья Тонких.

Интересные факты о чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021»

Самая многочисленная компетенция — «Инженерный дизайн CAD». В ней участвовали 32 сотрудника из 18 организаций Госкорпорации.

Самая малочисленная — «Промышленная автоматика»: всего четыре участника с четырех предприятий.

Как правило, все компетенции чемпионата индивидуальные, то есть конкурсное задание выполняет один участник. Но в двух компетенциях выступали команды: «Инженерия космических систем» (три участника и один эксперт) и «Управление жизненным циклом» (в каждой команде восемь участников и два эксперта).

В этом году четыре организации Роскосмоса впервые участвовали в корпоративном чемпионате: Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, ОКБ «Факел», Златоустовский машиностроительный завод и Усть-Катавский вагоно­строительный завод имени С. М. Кирова.

Работа в команде

Если на задание по токарной компетенции каждому участнику отводится четыре часа, то в некоторых других «профессиональных номинациях» играют «в долгую». Например, в «Управлении жизненным циклом» на всю работу дается четыре дня. И, надо сказать, это небольшой срок, учитывая весь объем задач, который выполняли команды.

«Смысл этой компетенции заключается в том, что участники должны подготовить сложный инновационный проект, включающий в себя все аспекты — начиная от маркетингового исследования, которое обоснует появление нового продукта, дизайнерского и конструкторского решения — до запуска серийного производства и продаж. При этом команды должны просчитать все возможные риски и продумать весь рециклинг своей продукции, включая ее утилизацию», — рассказала эксперт компетенции «Управление жизненным циклом», сотрудник РКК «Энергия» Оксана Захарова.

Конкурсным заданием было предусмотрено создание ховерборда. Это устройство из фантастического фильма «Назад в будущее», напоминающее скейтборд, у которого вместо колес антигравитаторы. Вы можете себе представить парящих над вами подростков на скейтолетах? А ведь одним из основных требований для команд данной компетенции являлась жизнеспособность продукта, возможность его воплощения в реальности. А значит никаких игр — все серьезно!

Проект команды разрабатывали виртуально, без демонстрации прототипа. Тем не менее на защиту нужно было представить пояснительную записку, которая включала дорожную карту, конструкторскую и технологическую документацию, бизнес-модель, план производства и другие данные, позволяющие проследить все этапы работы группы. На защиту, где можно было продемонстрировать 7–10 слайдов, давалось всего семь минут. Так что умение кратко и наглядно проводить презентации в этой компетенции тоже очень ценилось.

В этом году, поскольку компетенция новая, к ней проявили интерес всего три команды: из РКК «Энергия» имени С. П. Королёва, «Информационных спутниковых систем» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва и «Российских космических систем». Первые два предприятия взяли золото.

«Я впервые участвую в чемпионате WorldSkills. Род моей деятельности предполагает некое комплексное понимание задачи. Но даже я как проектант часть поставленных в рамках данной компетенции задач на работе никогда не рассматривал. Так что это был интересный и полезный опыт в плане расширения кругозора, взаимодействия между разными специалистами и умения быстро решать какие-то нестандартные вопросы», — заметил член команды ИСС Михаил Валов.

Создать уникальный инструмент

Еще одной дебютной компетенцией чемпионата стало «Аддитивное производство», в котором выступили восемь человек. Конкурсное задание состояло из нескольких модулей. Например, нужно было измерить деталь ручным инструментом (штангенциркулем, угломером, радиусомером) и сделать ее 3D-модель, а также выполнить переработку конструкции, то есть видоизменить исходную деталь и изготовить ее на 3D-принтере.

Мне удалось понаблюдать только за выполнением 3D-сканирования, так как подходить к участникам в момент работы строго запрещено. Даже если кто-то проходящий мимо просто что-то уточнит, это может быть расценено как подсказка. Участники с помощью 3D-скана, который представляет собой проектор с двумя видеокамерами, строили на компьютере облачную модель детали. Это задание выявляло умение конкурсантов применять возможности реверсивного инжиниринга (обратной разработки. — Ред.). Иначе говоря, если какая-то деталь оказывается повреждена или требует модернизации, ее можно таким образом отсканировать и сделать ее новую версию.

«Использование аддитивных технологий для производства инструментов и оснастки — очень важный аспект. То, что участники рассматривают в рамках наших конкурсных заданий, так или иначе может быть применено в их повседневной деятельности. У аддитивных технологий много преимуществ: например, они дают возможность ускорить процессы производства. С их помощью можно сделать для себя уникальный инструмент, который позволит изготовить какие-то вещи быстрее, дешевле или лучше по качеству», — отмечает главный эксперт по компетенции Алексей Рекут.

Аддитивные технологии предоставляют средства для производства объекта, который невозможно построить ни одним другим способом. Он может быть необычной формы или очень легким за счет сетчатой структуры. Так что применение аддитивного производства в условиях космоса является одним из наиболее перспективных направлений.

«На орбитальной станции очень много вариантов применения этих технологий. Например, во время внекорабельной деятельности космонавтам приходится устанавливать много оборудования. Для этой работы используются разного рода инструменты, причем они бывают совершенно нетрадиционной конструкции. Чтобы минимизировать затраты на доставку таких специальных инструментов, можно было бы изготавливать их прямо на борту станции. Если говорить о дальнейшем освоении планет Солнечной системы, то и там можно будет применить наработанный опыт и использовать 3D-принтер для изготовления конструкций на месте; например, создать элементы космических аппаратов или металлические фермы для домов и лабораторий», — поделился своими соображениями один из участников компетенции инженер-конструктор 2-й категории РКК «Энергия» Ильяс Ашимов. В настоящее время он работает над кандидатской на тему «Использование метода электронно-­лучевого аддитивного производства на борту космической станции».

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников: «Важно развивать не только профессиональные навыки сотрудников предприятий, но и ценности Госкорпорации, на которых основывается корпоративная культура, мотивация сотрудников, их стремления, интересы и в конечном счете — результат их профессиональной деятельности. Поэтому мы будем шире смотреть на это мероприятие, делать его командообразующим, придумывать для конкурсантов, экспертов и тех, кто организует чемпионат, совместные корпоративные мероприятия и формировать командный дух. Люди должны понимать, что они работают в большой корпорации и добиваются значимых для страны результатов. Мы будем стараться делать так, чтобы работники разных предприятий сплачивались на этих мероприятиях, помогали друг другу, чтобы формировались коммуникационные связи между ними, которые позволят быстро обмениваться опытом и внедрять новые технологии в производство».

Лучшие из лучших

Церемония награждения проходила в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Каждый выход победителя на сцену сопровождался громкими аплодисментами и выкриками «Браво!», «Молодец!»

«В нашей компетенции было шесть участников, и все проекты получились очень разными, интересными. Заданием была программа ExoMars, в рамках которой нужно было сделать аналитическую справку, анализ целевой аудитории, продумать стратегию продвижения в соцсетях, создание рекламных модулей и „посадочной“ страницы. Надеюсь, это будет полезно Роскосмосу (улыбается)», — рассказала победительница компетенции «Интернет-маркетинг» Евгения Панасова, начальник группы в НПО автоматики имени Н. А. Семихатова.

Завершилось мероприятие объявлением главного итога: в общекомандном зачете четвертый раз подряд победила команда ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва, получив кубок чемпионата. «Для нас главное — это решение задач нашего производства, но то, что есть возможность посоревноваться, сравнить методы работы, обменяться опытом, навыками, какими-то нюансами — это прекрасно. Каждый раз после чемпионата мы собираемся на предприятии и обсуждаем, какие изменения можно внести в производственные процессы. Нам интересно развивать у себя даже непрофильные компетенции, в которых наши ребята тоже прекрасно себя показали. Движение WorldSkills помогает развитию нашего производства и отрасли в целом», — полагает заместитель генерального директора по управлению персоналом ИСС Сергей Кукушкин.

Теперь победителям предстоит готовиться к VIII Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills — WorldSkills Hi-Tech-2021, который пройдет в Екатеринбурге 25–29 октября. Также три предприятия Роскосмоса — «Протон-ПМ», РКК «Энергия» и НПО автоматики имени Н. А. Семихатова — примут участие в Кубке по рационализации и производительности, который в эти же дни впервые пройдет в столице Урала.

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