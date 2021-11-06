Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гонец#Орбитальные группировки#Павел Черенков06.11.2021 22:00

Использование спутниковой системы «Гонец» на рыбопромысловых судах

Вот уже более четырех лет спутниковая система «Гонец» успешно используется на рыбопромысловых судах в качестве технических средств контроля и передает данные о местонахождении судов в Отраслевую систему мониторинга, функционирование которой обеспечивает ФГБУ «ЦСМС». При анализе того, что делает ее применение востребованным и сопоставлении с зарубежными аналогами можно выделить ряд факторов.

«Гонец» — единственная российская система подвижной спутниковой связи и создавалась для покрытия всех широт, в т.ч. арктических, что особенно важно для России с ее обширными рыбопромысловыми бассейнами в северных широтах. Вместе с тем при выходе судна в международные районы лова возможна передача данных из любой точки мира. Важной особенностью при этом является наличие квитирования при доставке пакетов данных. Это позволяет гарантировать получение треков судов в центрах мониторинга ЦСМС и является документированием нахождения судна в той или иной зоне. Кроме того, исключается передача треков с пробелами, что является нарушением правил мониторинга.

«С учетом современной геополитической ситуации, многие судовладельцы хотят быть уверены, что их судовая станция не будет отключена, например, по принципу государственной принадлежности судна, — отмечает Павел Черенков, генеральный директор «Спутниковой системы „Гонец“ (входит в состав Госкорпорации „Роскосмос“). — „Гонец“, являясь полностью отечественной системой, в этом плане идеально подходит тем, кто учитывает подобные риски в работе. Помимо этого, мы обеспечиваем полную конфиденциальность передаваемой информации».

При работе с коммерческими судами нельзя обойти стоимость трафика и судовых спутниковых станций. В этом вопросе с уверенностью можно сказать, что «Гонец» имеет абсолютное превосходство в терминах тарифов на услуги спутниковой связи, а терминалы полностью конкурентны по цене. Если же рассчитать стоимость всего сервиса мониторинга за несколько лет, «Гонец» будет безусловным лидером. Судовые станции постоянно модернизируются. В частности, недавно было запущено в эксплуатацию новое антенно-фидерное устройство.

Для эффективного позиционирования и контроля промысла важным аспектом является точность и аутентичность полученных навигационных сигналов. В терминалах «Гонец» это обеспечивается за счет совмещенных приемников ГЛОНАСС + GPS, что, с одной стороны, повышает точность навигационных данных, а с другой — защищает от их фальсификации.

В настоящее время «Спутниковая система «Гонец» ведет работу над судовой станцией нового поколения в формате компактного моноблока (Ø 270, высота 120 мм). Такая компоновка значительно упростит установку и обслуживание станции и позволит эффективно использовать ее и на маломерных судах.

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