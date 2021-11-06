Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#ЦПК#Интеркосмос07.11.2021 00:05

«Интеркосмос» без границ

45 лет назад, 7 ноября 1976 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялся первый набор иностранных космонавтов для подготовки к полетам по программе «Интеркосмос».

Ранее постановлением Совета Министров СССР от 30 мая 1966 года создан Совет по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства в мирных целях при АН СССР (Совет «Интеркосмос») для координации совместных работ в космосе, выполняемых различными министерствами, ведомствами, научными учреждениями и промышленными организациями нашей страны, в том числе АН СССР, Министерством здравоохранения СССР, Министерством связи СССР, Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю окружающей среды.

В задачи Совета входили также участие в составлении текущих и перспективных планов сотрудничества в изучении и освоении космоса с зарубежными странами, ознакомление стран-участниц сотрудничества — с возможностями советской ракетно-космической техники, оказание помощи при налаживании деловых контактов и связей между научными и промышленными организациями Советского Союза и других стран. Председателем Совета «Интеркосмос» и заместителем председателя МНТС по КИ (по должности) был назначен академик Б.Н. Петров.

В 1981 году Совет Министров СССР постановлением от 4 марта 1981 г. № 240-73 «О составе Совета по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства при Академии наук СССР» утвердил персональный состав Совета по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства при Академии наук СССР.

Через Совет «Интеркосмос» при АН СССР осуществляется сотрудничество нашей страны в изучении и освоении космоса с социалистическими странами в рамках многосторонней программы «Интеркосмос» и сотрудничество в этой области на двусторонней основе с Индией, Францией, США, Швецией, Австрией и другими странами, а также международное сотрудничество в тех формах, о которых говорилось выше, в частности, Совет представляет Академию наук СССР в таких международных организациях, как МАФ и КОСПАР.

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Первичный отбор кандидатов в космонавты по программе «Интеркосмос» проводился в социалистических странах национальными комиссиями с медицинским освидетельствованием по специально разработанным методикам. Уже на начальном этапе отбора к кандидатам предъявлялись определенные и четкие требования.

Второй этап связан со стационарным обследованием на базе имеющихся в каждой стране медицинских учреждений. На этом этапе используются распространенные в медицинской практике методы, с помощью которых определяют состояние здоровья человека.

На третьем этапе проводится окончательное клинико-физиологическое обследование в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и освидетельствование Главной медицинской комиссией. Последняя является высшим органом врачебной экспертизы по вопросам отбора космонавтов; в ее состав входят ведущие специалисты клинической и космической медицины, к работе комиссии привлекались специалисты-медики из социалистических стран — участниц программы «Интеркосмос».

Подготовка космонавтов из социалистических стран в Центре подготовки космонавтов проводилась по тем же отработанным методам, применяемым для подготовки советских космонавтов, и осуществлялась по трем основным направлениям:

Подготовка к выполнению операций по управлению космическим кораблем и орбитальной станцией и к эксплуатации бортовых систем;

подготовка к проведению запланированных научно-технических исследований и экспериментов;

тренировка организма космонавта к воздействию факторов космического полета.

Полеты международных экипажей по программе «Интеркосмос» стали крупным событием в мировой космонавтике. В ходе этих полетов космонавты социалистических стран выполнили десятки научно-технических экспериментов, имеющих фундаментальное и прикладное значение. Всего в рамках пилотируемой программы полетов было подготовлено 18 космонавтов из стран-участниц программы «Интеркосмос», было 9 экспедиций посещения на орбитальную станцию «Салют-6», осуществлено 8 стыковок со станцией. Одна стыковка не состоялась из-за аварии основной двигательной установки корабля. Благодаря этой программе представители девяти социалистических стран выполнили по одному космическому полету.

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