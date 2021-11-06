Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева06.11.2021 16:50

Вижу цель!

Молодой инженер Сергей Киселев одержал победу в IV Чемпионате профессионального мастерства Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

По признанию победителя, он последовательно шел к своей цели: упорно расширял знания в компетенции «Инженерная графика CAD», участвовал в профессиональных конкурсах предприятия и в отраслевом чемпионате Роскосмоса. Продемонстрировав достойный результат в чемпионате два года назад, в этом году он уверенно занял лидирующую позицию, отлично выполнив конкурсные задания.

Уровень сложности заданий соответствовал всем необходимым критериям с использованием методики WorldSkills. Как отметил главный эксперт чемпионата инженер-конструктор 2 категории Владимир Шамаров, помимо того, что конкурс является общемировым стандартом для оценки специалистов, он обеспечивает знаниями о качестве подготовки, объеме знаний молодых специалистов в предметных областях.

Благодаря победе в Чемпионате инженера-конструктора 2 категории Сергея Киселева, переходящий кубок вручен начальнику лаборатории — заместителю начальника Ирине Поповой. В шорт-листе «Профессионалов ГРЦ» уже знакомые фамилии — призерами стали специалисты, стабильно демонстрирующие лучшие результаты в предыдущих конкурсах: инженер-конструктор 2 категории Анатолий Кузнецов (2 место), инженер-конструктор 3 категории Никита Антипов и инженер-конструктор 2 категории Денис Кузнецов (3 место).

В студенческой секции победителем стал Денис Старцев — студент МИФИ, проходящий преддипломную практику на предприятии. Среди студентов Миасского филиала ЮУрГУ в личном зачете лучший результат показал студент 4 курса Анатолий Приходкин, а в битве факультетов в рамках IV Чемпионата профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills «Профессионалы ГРЦ» победила команда электротехнического факультета.

По словам экспертов, чемпионат показал высокую степень профессиональной подготовки участников, причем чьи-то результаты были ожидаемы, а кто-то стал открытием. По компетентному мнению эксперта, ведущего инженера-конструктора-руководителя группы Константина Большакова, в этом конкурсе проигравших нет.

«Каждый бросал вызов не кому-то другому, а, прежде всего, самому себе. Каждый узнал что-то новое и обязательно будет двигаться дальше», — отметил он.

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