Source: Russia Federal Space

#космическая связь06.11.2021 10:15

Аргентинские горизонты ГП КС: эксперты обсудили развитие сотрудничества России и Аргентины в области космоса

Состоялась экспертная дискуссия клуба «Валдай» в партнёрстве с Аргентинским советом по международным отношениям (CARI) на тему: «Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины».

Два года назад Россия и Аргентина подписали Протокол о сотрудничестве в сфере космоса. Однако сотрудничество двух стран имеет гораздо более длительную историю, и сегодня договоренности России и Аргентины подразумевают широкий список направлений сотрудничества, включая проведение совместных программ и проектов, обмен научной и технической информацией, обмен кадрами и повышение квалификации, проведение совместных исследований, создание новых космических аппаратов и связанной с ними инфраструктуры.

Как отметил заместитель генерального директора ФГУП «Космическая связь» Евгений Буйдинов, Россия и Аргентина имеют много общего: обе страны имеют большие территории и неравномерное распределение населения, у обеих стран хорошо развито судоходство. Евгений Буйдинов рассказал о работе предприятия в области спутниковой связи, включая обеспечение равных возможностей доступа в Интернет в удаленных районах, предоставлению членам экипажей в море привычного уровня медиа потребления и коммуникаций, а также о развитии беспилотного судовождения.

«Использование космических технологий для блага общества — источник безграничных возможностей. Мы должны совместно укреплять международное сотрудничество, чтобы космос стал устойчивым пространством», — заявила представитель аргентинской Национальной комиссии по космической деятельности (CONAE) Каролина Е. Катани, отметив важность увязывания космической повестки с повесткой ООН в области устойчивого развития и учёта этических принципов при разработке регулирования для космоса.

В дискуссии также приняли участие генеральный директор ООО «СР климатическая мониторинговая система» Леонардо Комес, вице-президент аргентинской компании VENG S.A. Габриэль Абси, вице-президент Аэрокосмического департамента INVAP Луис Кастилло, Итоги дискуссии подвёл Хуан Батталем, директор по научной работе CARI.

Стороны выразили уверенность, что необходимо укреплять сотрудничество в области использования космического пространства и задействовать потенциал российских и аргентинских предприятий для развития экономики двух стран.

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Источник: Космическая связь

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