Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-66#Пилотируемая космонавтика06.11.2021 20:41

Антон Шкаплеров — новый командир МКС

На борту Международной космической станции подходит к завершению работа экипажа миссии Crew-2. Астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ESA Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошиде готовятся к возвращению на Землю. Сегодня, 6 ноября 2021 года, на МКС состоялась «пересменка» экипажей.

Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший её с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий.

Герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года. В свою нынешнюю миссию Антон Шкаплеров отправился 5 октября 2021 года на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Нынешний полет — четвертый в его космической карьере.

По предварительным данным американского космического агентства NASA, расстыковка корабля Crew Dragon запланирована на 7 ноября 2021 года. После его расстыковки и до прибытия нового экипажа на Международной космической станции продолжат работу космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. На следующей неделе ожидается запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и Маттиаса Маурера.

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