Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш06.11.2021 00:30

90 лет со дня рождения Сергея Ивановича Тренина

Сегодня, 6 ноября 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения Сергея Ивановича Тренина (1931-1986) — ученого в области отработки прочности изделий ракетно-космической техники, лауреата Государственной премии СССР Сергея Ивановича Тренина.

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова: механик (1948), аспирантуру (1951); д.т.н. (1971), профессор (1972). Работал: с 1951 по 1955 гг. — в НИИ-88 (ныне — ЦНИИмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): с.н.с; с 1955 по 1963 гг. — в ОКБ-586 МОП, г. Днепропетровск: начальник отдела; с 1963 по 1982 гг. — в ЦНИИмаш: начальник лаборатории, отдела.

Участвовал в разработке методологии прочностной отработки изделий, в создании прочностной экспериментальной базы ЦНИИмаш. Руководил отработкой статической прочности ракеты-носителя Н-1, космический кораблей «Союз» и «Прогресс», орбитальной станции «Салют» и других изделий.

Лауреат Государственной премии СССР (1970). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды), медалями.

Талантливый ученый в области отработки прочности изделий ракетно-космической техники Сергей Иванович Тренин скончался 4 марта 1986 года.

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