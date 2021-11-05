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#Роскосмос#Памятная дата05.11.2021 09:13

115 лет со дня рождения Александра Васильевича Домрачева

Сегодня, 5 ноября 2021 года, исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося организатора оборонной промышленности Александра Васильевича Домрачева.

Окончил Московский институт стали и сплавов имени И.В. Сталина: специальность «инженер-металлург» (1936). С 1927 года — на комсомольской работе: секретарь райкома ВЛКСМ, г. Уфа (1927-1928 гг.), заведующий отделом Башкирского обкома (1928-1929 гг.), секретарь Уфимского горкома (1928-1930 гг.). В 1930-1931 гг. — заведующий отделом кадров Башсоюза.

Работал: в 1936-1937 гг. — начальник цеха патронного завода № 3 Народного комиссариата оборонной промышленности СССР; в 1937-1941 гг. — зам. директора, директор завода № 38 Наркомата вооружения СССР в Тульской обл.; в 1941-1944 гг. — директор завода № 556 в Новосибирской обл.; в 1944-1945 гг. — директор завода № 548 в Московской обл., в 1945-1946 гг. — директор завода № 558 в Горьковской области.

С 1946 гг. — директор предприятий Министерства вооружения СССР: завода № 3 в Ульяновской обл. (1946-1950 гг.), Ленинградского завода № 232 «Большевик» (1950-1951 гг.). С 1951 года — зам. министра, в 1951-1953 гг. — первый зам. министра вооружения СССР. В 1953-1957 гг. — первый зам. министра оборонной промышленности СССР. С 1957 по 1958 гг. — председатель Госкомитета СМ СССР по оборонной технике, министр СССР (1958). Внёс огромный вклад в организацию оборонной промышленности СССР, в производство изделий авиационного вооружения, а также ракетной и космической техники. С 1958 года — персональный пенсионер союзного значения.

Награждён орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, Красной звезды.

Видный организатор оборонной промышленности Александр Васильевич Домрачёв скончался 26 января 1961 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

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