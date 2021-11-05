Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата05.11.2021 14:21

105 лет со дня рождения Николая Николаевича Шереметьевского

Сегодня, 5 ноября 2021 года, исполняется 105 лет со дня рождения ученого, конструктора в области электротехники, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР Николая Николаевича Шереметьевского.

Окончил МЭИ (1940); д.т.н. (1959), профессор (1969), академик АН СССР и РАН (1984), Академии электротехнических наук РФ (1993), Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. С 1941 по 2003 гг. — работал в НПП ВНИИЭМ, г. Москва: прошел путь от начальника цеха до директора — генерального конструктора ВНИИЭМ (1974-1991), с 1991 — советник НПП ВНИИЭМ.

Участвовал в разработках различных автоматических систем и устройств управления, нашедших свое применение в космической технике. Способствовал широкому внедрению современной вычислительной техники в электропромышленность и в управление космических аппаратов.

С его именем связано создание принципиально новых устройств силовых гироскопов-гиродинов с магнитным подвесом ротора, реализованных в системах ориентации и стабилизации станций «Салют», «Мир» и Международной космической станции. Под его руководством были созданы крупные роторные механизмы на магнитном подвесе для Газпрома, криогенные электрические машины для систем электродвижения перспективных ледоколов.

Лауреат Ленинской (1978) и Государственных (1949, 1967) премий СССР. Награжден орденами Ленина (1961, 1986), Октябрьской Революции (1976), Трудового Красного Знамени (1957), медалями. В 2004 году за вклад в систему управления станции «Мир» Международным институтом инженеров по электронике и радиоэлектронике США награжден медалью «Simon Ramo» (посмертно). «Заслуженный деятель науки и техники РФ».

Выдающийся ученый Николай Николаевич Шереметьевский скончался 29 июля 2003 года. Похоронен в городе Москве на Новодевичьем кладбище.

MIL OSI