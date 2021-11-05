С. Кисляк и В. Кожин приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии в Будапеште

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием демократии, борьбой с коррупцией, укреплением сотрудничества Совета Европы и Европейского союза.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия и первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, которое состоялось 3–4 ноября в Будапеште.

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Состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием демократии, борьбой с коррупцией, укреплением сотрудничества Совета Европы и Европейского союза, укреплением роли Совета Европы, а также последними событиями на Ближнем Востоке.

В рамках дискуссии по вопросу о борьбе с коррупцией Сергей Кисляк отметил, что работа в этом направлении имеет крайне важное значение, поскольку последствия коррупции глобальны в подтексте влияния на политические процессы в странах Европы. «Несмотря на то, что проект заключения к докладу получился интересным и вдумчивым, к сожалению, в самом докладе отсутствует анализ того, как государства борются с этой проблемой и каких результатов достигают. Выводы же доклада оторваны от изложения проблемы, которая фактически гораздо шире, а не сводится к вопросу о коррупции высших должностных лиц», — заявил сенатор. Сергей Кисляк привел в пример российское законодательство. По словам парламентария, в нашей стране необходимо выбирать: находиться на государственной службе, либо заниматься решением личных экономических задач».

Сергей Кисляк и Владимир Кожин приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии

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Сергей Кисляк и Владимир Кожин приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии

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Сергей Кисляк и Владимир Кожин приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии

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Сергей Кисляк и Владимир Кожин приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии

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В рамках рассмотрения предварительного проекта доклада «Десять лет спустя после Лиссабонского договора: укрепление сотрудничества Совета Европы и Европейского союза», Сергей Кисляк выразил несогласие с автором документа в оценках роли ЕС и Совета Европы во взаимном сотрудничестве. «В проекте доклада роль Совета Европы по отношению к ЕС скорее звучит как подготовительная для вновь вступающих в Европейский союз, и тем самым обслуживающих интересы расширения организации. Я не думаю, что это позиция, которую в Совете Европы разделят абсолютно все», — отметил сенатор. Кроме того, по словам парламентария, настораживает идея о том, что существо сотрудничества между ЕС и Советом Европы должно составлять развитие мультилатерализма, основанного на правилах. «Мы видим, как формируются правила, тем более, когда речь идет о ЕС – организации куда меньшей по составу, чем Совет Европы, и нередко предлагающей и навязывающей ему свои правила. А основой сотрудничества должен быть мультилатерализм, основанный на праве, которому мы все готовы следовать», — подчеркнул российский парламентарий.

Основная дискуссия прошла по теме «Укрепление роли Совета Европы как краеугольного камня европейской политической архитектуры».

Как заявил Сергей Кисляк, история последних десятилетий свидетельствует о том, что хорошие побуждения о создании общеевропейских институтов заканчивались новыми разделительными линиями. «Все было бы неплохо, если бы создавалось пространство безопасности не за счет безопасности соседей, в частности моей страны. А в результате большие идеи о создании единого пространства заканчиваются подменой этого пространства, выстраиванием новых правил для тех, кто участвует в Организации. И на этом фоне важно определить роль Совета Европы, который пока еще остается единственным механизмом, где у нас потенциально могут быть общие интересы, которые могут нас объединять. Однако, каждый день и каждую сессию мы видим, что в дискуссиях все больше и больше начинают превалировать либо позиции другой организации — ЕС, которые коллективно продвигаются странами-участниками Совета Европы, либо мы видим, как наша организация используется для политической борьбы, привнесенной извне», — отметил сенатор.

В этой связи Сергей Кисляк поддержал идею о необходимости созыва большого саммита для реформирования европейской архитектуры и особо подчеркнул отсутствие серьезной объединительной повестки дня. «Надо научиться формулировать общую повестку и для этого есть основа, потому что мир меняется, а вызовы, которые будут стоять перед нынешними организациями и будущими поколениями тех, кто сюда придет работать –общие».

В рамках заседания Комиссии также состоялся обмен мнениями с участием Государственного секретаря по политике безопасности Министерства иностранных дел и торговли Венгрии. Сергей Кисляк выразил благодарность венгерским властям за обеспечение равного участия всех делегаций в мероприятии, а также с удовлетворением отметил акцент венгерского председательства в Комитете министров Совета Европы, сделанный на правах национальных меньшинств. «Для нас это очень важный вопрос, так как наши сограждане в результате исторических событий оказались «большим меньшинством» и, естественно, их судьба нам небезразлична», — сказал сенатор.

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