С. Кисляк: В Совете Федерации готовы развивать диалог с венгерскими парламентариями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече с заместителем Председателя Национального собрания Венгрии.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия принял участие во встрече руководства российской делегации в ПАСЕ с заместителем Председателя Национального собрания Венгрии, руководителем парламентской группы дружбы с Россией Шандором Лежаком. Встреча состоялась в Будапеште «на полях» заседания Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии.

Смотрите также

В ходе беседы Сергей Кисляк выразил Шандору Лежаку благодарность за расположенность и заинтересованность в развитии двусторонних российско-венгерских межпарламентских контактов. «Несмотря на то, что у нас несколько ассиметрична система парламентских структур, в Совете Федерации заинтересованы и всегда готовы развивать диалог с нашими венгерскими коллегами», — подчеркнул Сергей Кисляк.

Шандор Лежак высказал убеждение, что «диалог особенно важен и умение его выстраивать должно идти с обеих сторон».

Сергей Кисляк принял участие во встрече с заместителем Председателя Национального собрания Венгрии

В ходе беседы Сергей Кисляк отметил выступление Государственного секретаря по политике безопасности Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петера Штарайя на заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии. «При учете обязательств Венгрии в НАТО и ЕС, он настаивал на том, что его страна заинтересована в развитии диалога с Россией. Этот сигнал является одним из важных проявлений здравого смысла наших венгерских коллег, к которым я просил бы присоединить готовность работать над конкретными проблемами», — подчеркнул сенатор.

Сергей Кисляк рассказал венгерским коллегам о том, что в Совете Федерации он представляет финно-угорскую республику – Мордовию, и предложил рассмотреть возможность развивать сотрудничество в сфере образования по линии Мордовского государственного университета.

«Думаю, что у нас имеется взаимная заинтересованность в развитии межрегиональных связей в различных областях, в том числе с республикой, представляющей финно-угорские народы», — отметил парламентарий.

MIL OSI