Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки05.11.2021 22:45

Спутниковые сервисы на базе спутника «Экспресс-АМ» для Ближнего Востока

Российский оператор «Космическая связь» на выставке Cabsat 2021, проходившей 26-28 октября 2021 года в Дубае, презентовал собственные спутниковые решения для организации связи на Земле, в воздухе и воде на одном из ключевых для компании рынков — регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Выставка и конференция Cabsat 2021 стали первым очным глобальным мероприятием спутникового рынка после начала пандемии. Оно было посвящено связным, вещательным технологиям и медиаиндустрии в регионе Ближнего Востока, где ГП КС предоставляет услуги связи и вещания уже более 15 лет.

В ходе конференции было отмечено, что Ближний Восток, Африка и Южная Азия являются одними из самых быстрорастущих рынков мобильных пользователей, и эксперты высоко оценили перспективы спутниковой связи. Предполагается, что к 2027 году этот рынок вырастет до 53 млрд долларов. Его главные драйверы роста — связь на кораблях, самолетах, телевидение, а также услуги, предоставляемые в интересах национальных правительств и военных. В частности, отмечалось, что рынок услуг интернета в самолетах удвоится к 2028 году. К 2025 году до 5,1 млрд долл. вырастет рынок услуг спутникового интернета на кораблях, а расходы на правительственные космические программы в свою очередь увеличатся до 84 млрд долларов.

Заказчики из ближневосточного региона, которые уже сотрудничают с ГП КС, подтвердили интерес к услугам, предоставляемым российским оператором. В партнерстве с «Космической связью» выразили заинтересованность телеком-компании из стран Африки, а также Пакистана, Индии, Омана и др.

«Ближневосточный регион остается для ГП КС одним из приоритетных рынков для развития бизнеса и продвижения перспективных спутниковых технологий. Спутники ГП КС в орбитальных позициях от 14 градусов з.д. до 53 градусов в.д. обеспечивают устойчивое покрытие региона и являются идеальным решением по организации корпоративных сетей, а также оказания услуг связи на морских и воздушных судах. Несмотря на влияние пандемии, мы активно продолжаем развивать международное направление бизнеса ГП КС. Уверен, что наше успешное взаимодействие с производителями оборудования и сервис-провайдерами поможет упрочить наши позиции на зарубежных рынках услуг спутниковой связи», — подчеркнул Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Космическая связь».

Учитывая, что в настоящее время основная потребность заказчиков — это получение готовых телекоммуникационных сервисов «под ключ», на стенде прошли переговоры руководства ГП КС с основными производителями спутникового оборудования и были достигнуты договоренности о модернизации наземной инфраструктуры ГП КС, а также о проработке новых совместных проектов в различных регионах мира, где возможно использование спутников «Космической связи». По результатам встреч и проведённых переговоров с действующими и потенциальными заказчиками планируется подписание новых соглашений о сотрудничестве, расширении действующих контрактов, детальной проработке новых проектов.

Сегодня ГП КС работает в 58 странах. В ближайшей перспективе компания готова расширить географию своего присутствия до 64-х стран, прежде всего, за счет развития новых проектов в Африке и Латинской Америке.

Источник: Космическая связь

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