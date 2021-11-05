Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#РКК Энергия05.11.2021 01:30

РКК «Энергия» — головная организация по пилотируемым орбитальным комплексам

30 лет назад, 5 ноября 1991 года, Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») была определена головной организацией по пилотируемым орбитальным комплексам.

РКК «Энергия» осуществляет деятельность в ракетно-космической отрасли начиная с 1946 года — с даты образования коллектива разработчиков баллистических ракет дальнего действия во главе с Главным конструктором ракетно-космических систем и основоположником практической космонавтики С.П. Королёвым.

9 августа 1946 года приказом министра вооружения Д.Ф. Устинова Главным конструктором изделия № 1 — баллистической ракеты дальнего действия — был назначен С.П. Королёв. 26 августа 1946 года приказом министра вооружения Д.Ф. Устинова была определена структура НИИ-88, в которой юридически утверждено образование отдела 3 в составе СКБ. 26 августа 1946 года стал днем основания предприятия. Предприятие стало родоначальником практически всех направлений отечественной ракетной и космической техники.

На предприятии в середине 40-х — начале 50-х годов ХХ века были созданы первые отечественные баллистические ракеты различных типов — от мобильных сухопутных комплексов тактического назначения до баллистических ракет подводных лодок и стратегических межконтинентальных носителей термоядерного оружия. Здесь разработаны 14 стратегических ракетных комплексов, 11 из которых сданы на вооружение и переданы в серийное производство на другие заводы, в том числе комплексы первых жидкостных и твердотопливных ракет, включая ракеты на высоко- и низкокипящих компонентах жидкого топлива. Первая космическая ракета Р-7 до настоящего времени остается одной из самых надежных космических ракет в мире. Этими проектами были заложены основы дальнейшего развития ракетного вооружения страны.

С начала 1950-х годов предприятие инициировало и возглавляло работы практически по всем направлениям развития космонавтики. Геофизические ракеты (1951-1960, 1964-1975), первый искусственный спутник Земли (1957) и первая ракета «Спутник» космического назначения типа Р-7, доставившая его на орбиту, первый полёт человека в космическое пространство, осуществлённый гражданином нашей страны Ю.А. Гагариным (1961), пилотируемые космические корабли «Восток» (1960-1963), «Восход» (1964-1966), первые автоматические межпланетные станции (АМС), запущенные к Луне и планетам Солнечной системы — Венере и Марсу (1959-1969), первые спутники для научных исследований (с 1957), спутники-разведчики типа «Зенит» (1962), спутники связи «Молния-1» (1965), первая «мягкая» посадка на Луну (1966) — все это было создано и осуществлено нашим коллективом, возглавляемым главным конструктором С.П. Королёвым. Также были разработаны другие проекты (пилотируемые лунные комплексы Л1, Л3, ракета-носитель Н1 сверхтяжёлого класса, многоцелевой орбитальный комплекс, марсианский пилотируемый комплекс).

При головной роли предприятия в последующие годы созданы:

Орбитальные станции «Салют» (1971); «Салют-4» (1974-1977); «Салют-6» (1977-1982); «Салют-7» (1982-1991); многомодульная станция «Мир» (1986-2001), ставшая первым международным исследовательским космическим центром, на котором выполнялись проекты «Евромир», «Мир-Шаттл», «Мир-НАСА»; Российский сегмент Международной космической станции (с 1998);

пилотируемые космические корабли «Союз» (1966-1981), «Союз Т» (1979-1986), «Союз ТМ» (1986-2002), «Союз ТМА» (2002-2012), «Союз ТМА-М» (2010-2016), «Союз МC» (с 2016);

грузовые космические корабли «Прогресс» (1978-1990), «Прогресс М» (1989-2009), «Прогресс М1» (2000-2004), «Прогресс М-М» (2008-2015), «Прогресс МС» (с 2015);

многоразовая космическая система «Энергия — Буран» с крупнейшей в мире ракетой-носителем «Энергия» (1987), которая до настоящего времени не имеет технических аналогов в мире, и многоразовым ОК «Буран» (1988);

космическая орбитальная обсерватория «Гамма» астрофизического и геофизического направлений (1990-1992);

спутники связи нового поколения «Ямал-100» (1999-2011), «Ямал-200» (с 2003);

спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «БелКА» (2006);

космическая система ДЗЗ для иностранного заказчика (2014-2015) и др.

Предприятие являлось активным участником международных космических программ: «Союз-Аполлон», «Интеркосмос». В 1991-1998 гг. впервые в мире в рамках транснациональной компании осуществлена разработка комплекса «Морской старт».

Предприятие награждено четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, имеет две Благодарности Президентов Российской Федерации и Благодарность Правительства РФ.

Сегодня РКК «Энергия» — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

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