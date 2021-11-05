Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Причал#Прогресс М-УМ#Космодромы#Байконур05.11.2021 11:01

Проверка солнечных батарей корабля-модуля «Прогресс М-УМ»

На техническом комплексе космодрома Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал». Сегодня, 5 ноября 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 состоялась плановая операция контрольной засветки солнечных батарей системы бортового электропитания корабля-модуля.

Для проверки функционирования солнечных батарей специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили штатное развертывание панелей фотоэлементов и их искусственное облучение мощными светильниками для контрольного снятия параметров электрической цепи преобразователей солнечной энергии. Кроме того, в настоящее время завершается подготовка грузов и оборудования, предназначенных для доставки на борт МКС в герметичном объеме модуля «Причал».

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей Российского сегмента Международной космической станции. Запуск «Причала» в составе корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планируется на 24 ноября 2021 года.

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