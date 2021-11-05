Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ705.11.2021 18:02

На Байконуре проводится заправка космического аппарата «Экспресс-АМУ7»

На Байконуре проходят технологические операции по заправке космического аппарата «Экспресс-АМУ7» компонентами топлива и сжатыми газами. В соответствии с графиком они продолжались в течение двух дней на заправочно-нейтрализационной станции площадки № 91А космодрома.

Данные работы проводились специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В настоящее время «Экспресс-АМУ7» транспортирован в монтажно-испытательный корпус площадки № 92А для перегрузки на рабочее место и проведения операций по заправке ксеноном.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован в декабре текущего года со стартового комплекса площадки № 200 космодрома Байконур. Они предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории Российской Федерации, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

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