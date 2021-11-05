Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-20#Пилотируемая космонавтика05.11.2021 13:27

Начались вакуумные испытания корабля «Союз МС-20»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». Сегодня, 5 ноября 2021 года, на техническом комплексе состоялась транспортировка корабля в вакуумную камеру для проведения испытаний на герметичность.

После завершения подготовительных мероприятий специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили транспортировку и загрузку «Союза» на ложементы вакуумной камеры 17Т523МР. Цикл пневмовакуумных испытаний с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах предназначен для качественного контроля герметичности корабля и его бортовых систем в наземных условиях.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на декабрь 2021 года. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы.

MIL OSI