Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#ЕКА#КНКА#Луна#Лунная станция05.11.2021 12:45

ЕКА обсуждает возможность участия в проекте российско-китайской лунной станции

Европейское космическое агентство (ЕКА) обсуждает со странами, которые в него входят, возможность участия в российско-китайском проекте Международной научной лунной станции. Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

«На данный момент ЕКА продолжает внутреннее обсуждение со странами-участницами возможность участия в проекте Международной научной лунной станции», — отметил Пишель.

В марте этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

В конце мая заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что госкорпорация и Китайское национальное космическое управление пригласили партнеров в проект Международной научной лунной станции.

Источник: ТАСС27 октября 2021 года, 01:13

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