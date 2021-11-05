Впечатления космонавтов от горной подготовки

Source: Russia Federal Space

Инструкторы ЦПК и МЧС провели нас через насыщенную неделю, в которой было и обучение полезным навыкам, и ситуации, в которых мы выходили из зоны комфорта. Треккинг, скалолазание, отработка навыков оказания первой помощи, ночевка в горах — нагрузка с утра до вечера. Самое главное — мы прочувствовали всё через ноги, руки и пальцы — на практике.

Вот, что мы впитали в себя на горной подготовке.

Навыки работы с оборудованием

Веревки, узлы, работа со скалолазным оборудованием. Не просто обзор, а именно навыки. То здесь, то тут останавливались на привалы, вязали узлы. Вязали настолько много раз, что булинь, двойная восьмерка и грейпвайн теперь не просто умеешь завязывать, а получаешь от этого эстетическое удовольствие. От скалолазного оборудования перешли к работе с подручными средствами и теперь понимаем как из парашютных строп и подручных материалов обеспечить безопасность в горах.

Скалолазание

Умение довериться партнеру и оборудованию. Не на скалодроме, а на природе, по настоящему рельефу, по участкам такой сложности, что, кажется, выше уже не пройдешь. До усталости, от которой пальцы рук отказываются тебе подчиняться, и становится невозможно удержаться на скале. Вишенка на торте — красивейший и немного пугающий маршрут по гребню горы Индюшка. Оказывается, можно проходить маршрут, прокладывая связывающий двоих скалолазов трос между камней, деревьев и элементов рельефа — и этого будет достаточно для удержания человека в случае падения. Некоторые участки были достаточно сложными, и нужно было перешагнуть через страх высоты, чтобы пройти вперед.

Треккинг

Около 30-40 км пешком. Горные ручьи, необычного вида склоны, свежесть утра и теплое южное солнце. Около трех дней мы провели на ногах, убеждаясь в силе ног и общей выносливости организма. Одну из ночей провели в автономной группе, переночевав всемером в небольшой пещере на склоне горы. Костер, чай и отличная компания — прямо под звездным небом.

Итог тренировок: горы стали более понятны, а новые умения придают уверенности. Кроме этого, мы прекрасно провели время и познакомились теснее, пройдя занятия бок о бок с инструкторами ЦПК и МЧС, врачом и психологом через настоящие горные приключения.

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