Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Марс#ExoMars-201605.11.2021 20:10

Вихревые отложения в гигантском ударном бассейне

Этот завораживающий снимок вихревых отложений на Марсе был сделан камерой CaSSIS орбитального аппарата Trace Gas Orbiter совместной российско-европейской миссии ExoMars 2016 в конце весны 2021 года.

Закрученная и петляющая текстура характерна для отложений на дне ударного бассейна Хеллас в южном полушарии Красной планеты. При диаметре 2300 км и глубине 7 км Хеллас является одним из крупнейших обнаруженных ударных кратеров как на Марсе, так и во всей Солнечной системе.

Завихряющаяся природа пейзажа дает ощущение потока. Однако точная причина его возникновения остается загадкой и может быть результатом одного из множества различных процессов: например, соляного тектонизма или вязкой деформации льда и отложений.

Напомним, Trace Gas Orbiter вышел на орбиту вокруг Марса 5 лет назад, в 2016 году, и начал свою полноценную научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки Красной планеты, но и анализирует состав ее атмосферных газов, а также картирует поверхность в поисках мест с возможным содержанием воды. Он также обеспечит ретрансляцию данных для второй миссии ExoMars, состоящей из ровера «Розалинд Франклин» и платформы «Казачок», когда они прибудут к Марсу в 2023 году.

Фото: Роскосмос / ESA / CaSSIS, CC BY-SA 3.0 IGO

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