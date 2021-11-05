Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия05.11.2021 06:34

Астрономический прогноз на ноябрь 2021 года

В начале ноября Уран окажется в противостоянии с Солнцем, в середине месяца нас ждет знаменитый «звездопад» из созвездия Лев — Леониды и затмение Луны, а в конце месяца Меркурий скроется в лучах Солнца, оказавшись в соединении с ним.

Звездопад ноября: с 17 на 18 ноября — максимум активности метеорного потока Леониды. В 2021 году в ночь пика ожидается около 15 метеоров в час. Условия наблюдения Леонид в 2021 году — неблагоприятные. Луна стремится к полнолунию и в ночь пика существенно помешает наблюдению метеоров Леонид.

Затмение Луны: 19 ноября произойдет частное затмение Луны с максимальной фазой 0,97 в 12:04 мск. Луна пройдет через южную часть земной тени. Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 до 13:48 мск), а в момент максимальной фазы, в 12:04 мск, будет выглядеть практически как полное (0,97) с ярко освещенным южным краем Луны. Теневые фазы (с 07:17 до 10:48) смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны. С начала и до конца теневое затмение будет видно в Дальневосточном федеральном округе в вечернее время. В Москве затмение ненаблюдаемое, так как Луна во время затмения будет находиться под горизонтом.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ НЕБЕСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Здесь и далее в обзоре приводится московское время.

2 ноября — Меркурий (- 0,9m) проходит в 4° севернее Спики (+1,0m) (07:00)

3 ноября — Луна (Ф= 0,05-) проходит в 5° севернее Спики (+1,0m) (18:00)

3 ноября — Луна (Ф= 0,05-) проходит в 1° севернее Меркурия (- 0,9m) (23:38)

4 ноября — Марс (+1,7m) проходит в 2°17 севернее Спики (+1,0m) (07:00)

5 ноября — новолуние (00:15)

5 ноября — Уран в противостоянии с Солнцем (03:00)

6 ноября — начало активности метеорного потока Леониды

6 ноября — Луна (Ф= 0,02+) в перигее своей орбиты (видимый диаметр 33’18’’) на расстоянии 358844 км (01:24)

6 ноября — Луна (Ф= 0,05+) проходит севернее Антареса (+1,0m) (22:00)

7 ноября — окончание утренней видимости Меркурия

7 ноября — окончание активности метеорного потока Ориониды

8 ноября — Луна (Ф= 0,16+) проходит в 0,5° севернее Венеры (- 4,7m) (07:50)

8 ноября — покрытие Венеры (- 4,5m) Луной (Ф= 0,16+) видимое на Дальнем Востоке России (08:00)

10 ноября — Луна (Ф= 0,4+) близ Юпитера и Сатурна — проходит в 4° южнее Сатурна (+0,8m) (19:23)

10 ноября — Меркурий (- 0,9m) проходит в 1° от Марса (+1,7m)

11 ноября — Луна в фазе первой четверти (15:48)

11 ноября — Луна (Ф= 0,52+) близ Юпитера и Сатурна — проходит в 4° южнее Юпитера (- 2,4m) (23:16)

14 ноября — Луна (Ф= 0,73+) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,9m) (00:36)

В ночь с 17 на 18 ноября — ожидается максимум активности метеорного потока Леониды. Ожидается около 15 метеоров в час в зените. Но условия наблюдения Леонид в 2021 году — неблагоприятные. Почти полная Луна (Ф=0,95+) существенно помешает наблюдениям.

18 ноября — Луна (Ф= 1,0) проходит в 1,5° южнее Урана (+5,7m) (06:50)

19 ноября — полнолуние (12:00)

19 ноября — частное затмение Луны, видимое на востоке России. Максимальная фаза 0,974 в 12:04 мск. В Москве ненаблюдаемое.

20 ноября — Луна (Ф= 0,99-) проходит в 6° севернее Альдебарана (+0,83m) (18:51)

21 ноября — Луна (Ф= 0,98-) в апогее своей орбиты (видимый диаметр 29’25’’) на расстоянии 406275 (05:15)

24 ноября — Луна (Ф= 0,81-) проходит в 2,5° южнее Поллукса (+1,2m) (06:00)

27 ноября — Луна (Ф= 0,56-) проходит в 5° севернее Регула (+1,35m) (05:00)

27 ноября — Луна в фазе последней четверти (15:30)

29 ноября — Меркурий в верхнем (внешнем) соединении с Солнцем (08:00)

30 ноября — окончание активности метеорного потока Леониды

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НОЯБРЯ

В ясную морозную ночь над горизонтом можно увидеть все яркие звёзды зимних созвездий. В ноябре после полуночи на востоке из-за горизонта поднимается созвездие Лев с яркой звездой Регул, а на северо-востоке высоко над горизонтом располагается Большая Медведица. На севере легко найти Полярную звезду в Малой Медведице и Дракона. Высоко в зените узнаваемый «Домик» созвездия Цефей и «Перевернутая М» Кассиопеи. На северо-западе (также вблизи горизонта) видны созвездия Лира и Лебедь — ярко сияют Вега и Денеб.

В южной части неба (недалеко от зенита) можно полюбоваться созвездием Персей, слева от него — Возничий, под ним — Телец, а еще ниже и левее (восточнее) — созвездие Орион с яркими звездами — красной Бетельгейзе и голубоватыми Ригелем и Беллатриксом. На юго-западе высоко расположены Пегас и Андромеда, под ними у горизонта — Кит. На юго-востоке высоко видны Близнецы, под ними — Малый Пёс с яркой звездой Процион, а вблизи горизонта сияет ярчайшая звезда всего ночного неба Сириус (альфа Большого Пса).

МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК НОЯБРЯ — ЛЕОНИДЫ

С 6 по 30 ноября действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев, в котором располагается его радиант. 17 ноября 2021 года он достигнет своего пика. В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените.

Условия наблюдения Леонид в 2021 году — неблагоприятные. Почти полная Луна (Ф=0,95+), которая стремится к полнолунию (19.11) существенно помешает наблюдениям. Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/с. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды», крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля — Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год, но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, которые наблюдались в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. 55 лет назад, в 1966 году, во время «метеорного шторма» из созвездия Льва земляне наблюдали 10 000 метеоров за час — это 2 или 3 метеора в секунду.

Однако нам придется подождать. Такой «шторм» может повториться лишь в 2099 году. По прогнозам Международной метеорной организации, до 2099 года Земля не столкнется с плотными облаками кометной пыли, рождающими такие метеорные штормы. Поэтому когда комета вновь вернется к Солнцу в 2031 и 2064 годах, метеорных бурь не ожидается, но возможны усиления активности Леонид до 100 и чуть больше метеоров в час. До 2030 года прогнозируются пики активности около 15-20 метеоров в час.

СОЛНЦЕ

Солнце, двигаясь по созвездию Весы, 23 ноября пересечет границу созвездия Скорпион, а 29 ноября войдет в созвездие Змееносец. Склонение центрального светила к концу ноября достигает 21,5 градуса к югу от небесного экватора, поэтому продолжительность дня в северном полушарии Земли близка к минимальной. В начале месяца она составляет 9 часов 12 минут, а к концу описываемого периода уменьшается до 7,5 часа, принимая значение всего на полчаса больше минимальной продолжительности дня. Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за месяц уменьшится с 19 до 12 градусов. Наблюдать центральное светило можно в любой ясный день.

Нужно помнить, что визуальные наблюдения Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра.

ЧАСТНОЕ ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ 19 НОЯБРЯ

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — это астрономическое явление называют полным затмением Луны. Однако Луна может не полностью зайти в тень Земли, тогда такие затмения называются частными теневыми лунными затмениями.

19 ноября 2021 года произойдет частное теневое затмение Луны. В тень Земли в 12:04 мск погрузится 0,97 лунного диска. Интересно, что почти вся Луна зайдет в тень Земли. Это затмение можно назвать «почти полным» затмением Луны, так как большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок. Наблюдать за этим явлением смогут только жители Дальневосточных регионов нашей страны. Им будут доступны максимальная и частные фазы этого затмения.

Условия наблюдения этого затмения в России — неблагоприятные. В Москве это затмение увидеть будет невозможно, так как Луна во время затмения будет находиться под горизонтом. С начала и до конца теневое затмение будет видно в Дальневосточном федеральном округе в вечернее время. В большей части территории нашей страны условия наблюдения этого затмения неблагоприятные, так как затмение происходит в дневное время, когда Луна не видна над горизонтом.

Наибольшая фаза затмения, которая будет практически полной (0,97), может наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения — в центральной, восточной и северной Сибири. При этом необходимо учитывать, что в большинстве этих регионов затмение будет происходить ранним вечером, когда сильно ослабившая яркость Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.

Луна будет находиться во время затмения в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды. Луна пройдет через южную часть земной тени. Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск), а в момент максимальной фазы, в 12:04 мск, будет выглядеть практически как полное, с ярко освещенным южным краем Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в южных полярных областях Земли.

Источник: Московский планетарий

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