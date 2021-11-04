Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НИИ ТП#ЦНИИмаш04.11.2021 10:52

90 лет со дня рождения Виталия Федоровича Грибанова

Сегодня, 4 ноября 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения ученого в области прочности и надежности изделий ракетно-космической техники, Лауреата Государственной премии СССР, премии Правительства РФ Виталия Федоровича Грибанова.

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова: инженер-механик (1955); д.т.н. (1970), профессор (1973), академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (1994). Работал: в 1955-1960 гг. — НИИ-648 (ныне — Научно-исследовательский институт точных приборов, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Москва: инженер — участвовал в создании систем радиоуправления ракет и космических аппаратов; в 1960-1985 гг. — НИИ-88/ЦНИИмаш (входит в Роскосмос): прошел путь от старшего инженера до зам. директора (1971), секретаря партийного комитета института.

С 1985 по 1992 гг. — начальник 8 Главного управления МОМ, член коллегии МОМ (1988); с 1992 по 1993 гг. — зам. председателя Научного технико-экономического совета корпорации «Рособщемаш», г. Москва, начальник отдела (1993). С 1993 по 2003 гг. — научный консультант ЦНИИмаш.

Внес большой вклад в развитие научных исследований по направлениям прочности и надежности изделий ракетно-космической техники, в совершенствование отраслевой экспериментальной базы. Участвовал в создании новых методов отработки прочности ракетно-космических конструкций. При его участии осуществлялась отработка изделий РТ-2 и твердотопливной ракеты ЗМ65, ракет-носителей семейства «Союз», «Протон» и Н-1, космических кораблей «Союз», станций «Салют» и «Мир», системы «Энергия-Буран» и других изделий.

Лауреат Государственной премии СССР (1981), премии Правительства РФ (2001). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями. «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1991).

Выдающийся учёный и организатор создания ракетно-космической техники Виталий Фёдорович Грибанов скончался 22 декабря 2003 г. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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