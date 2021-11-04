Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный04.11.2021 23:00

Шахматный турнир «Земля – Космос!» состоялся на космодроме Восточный

Традиционный шахматный турнир «Земля — Космос!» состоялся на космодроме Восточный. Турнир был приурочен ко Всемирной неделе Космоса.

В турнире приняло участие порядка 25 человек — работники Космического центр «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и жители ЗАТО Циолковский. Организовали игру Отдел социального развития и туризма филиала ЦЭНКИ.

Также приняли участие в организации Андрей Штанько (депутат Свободненского городского Совета, автор творческого проекта «КОСМОСLIFE») и партнёр соревнований — Главкосмос (входит в Роскосмос). Главным судьёй стал Максим Викторенко, судья Всероссийской категории по шахматам, президент РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской области».

Победительницей среди детей стала Евгения Новосёлова, серебро взял Владимир Петров, а бронзовым призёром стал его брат Леонид Петров. Среди взрослых первым стал Юрий Щеткин, второе место занял Антон Грибанов, третье — Гарма Дашицыренов.

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