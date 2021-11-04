Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Набор 2018#Блоги04.11.2021 19:37

Сокол КВ-2 в невесомости

Полёты на невесомость являются одним из видов специальной подготовки космонавтов, в рамках которой мы выполняем тренировки с различным оборудованием. Одной из таких являются упражнения по облачению в скафандр «Сокол КВ-2», работе в нём и снятию в условиях невесомости.

На один полёт приходится 10 режимов невесомости. Для того чтобы космонавты группы специализации не утратили полученные ранее навыки, необходимо проводить тренировки не реже, чем раз в квартал. Инструкторы постепенно усложняют задания и добавляют новые упражнения, соблюдая принцип «от простого к сложному».

Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Алексей Зубрицкий рассказывает подробности об этой тренировке в блоге «Жизнь космонавта».

В каждом полёте определяются два космонавта, которые будут выполнять работу со скафандрами. За космонавтом закреплён инструктор, помогающий обеспечить безопасность в течение всех режимов невесомости. После взлёта самолет Ил-76МДК набирает высоту. По достижении безопасной высоты звучит команда «5 минут до начала работы», по которой космонавты снимают парашюты и готовятся к работе. Те, чья очередь работать в скафандрах, снимают кроссовки и полётные комбинезоны, надевают полетное бельё, достают скафандр из сумки и занимают место на полу со скафандром возле себя.

Каждый полёт состоит из 10 режимов невесомости. Режим длится 20-25 секунд. Между режимами — пауза, в течение которой самолёт набирает высоту для следующего манёвра.Циклограмма работы следующая:

Режимы 1 и 2: облачение в скафандр;

режимы 3-8: упражнения по отработке навыков перемещения в скафандре, работе с грузами и макетами спутников, электроразъёмами и оборудованием скафандра;

режимы 9 и 10: снятие скафандра.

При необходимости можно увеличивать или уменьшать длительность, менять очередность упражнений.

Основной задачей таких тренировок является отработка навыков по облачению и снятию скафандра в безопорном пространстве в условиях невесомости. На Земле, то есть в условиях гравитации, облачение в скафандры — привычный для космонавтов порядок действий. В невесомости необходимо тренировать координацию движений, чтобы научиться принимать необходимое положения тела для лёгкого и быстрого надевания и снятия скафандра, понять, как наиболее эффективно проводить эту процедуру. После нескольких тренировок мы научились облачаться в скафандр за 1,5 режима, то есть всего за 30-35 секунд.

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