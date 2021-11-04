Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Космодромы#Плесецк#Памятная дата#История04.11.2021 05:15

РТ-2 — отечественная твердотопливная ракета

55 лет назад, 4 ноября 1966 года, с космодрома Плесецк произведен первый пуск отечественной твердотопливной ракеты РТ-2. Боевой ракетный комплекс 15П098 — первый отечественный стратегический комплекс, оснащенный твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2 (8К98).

В 1959 году в ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») во исполнение Постановления правительства развернулись работы по созданию баллистических ракет на твердом топливе РТ-1 с дальностью полета головной части 2 500 км, стартовой массой до 35 т и с массой боевого заряда 500 кг. Одновременно ставились задачи по выполнению работ по теме РТ-2, которой предусматривалась разработка баллистической ракеты с дальностью полета головной части 10 000 — 12 000 км и массой боевого заряда до 500 кг.

Разработка и летные испытания экспериментальной ракеты РТ-1 позволили накопить опыт по наземной и летной отработке ракет на твердом топливе и дали возможность уточнить ряд технических характеристик перспективных ракет с РДТТ. Эскизный проект ракеты РТ-2 был разработан в 1963 году. На ракете предусматривалось применение головной части массой 500 кг при стрельбе на дальность 10 000 — 12 000 км и головной части массой 1400 кг — на дальность 4000 — 5000 км. Старт ракеты должен был производиться из защищенной шахты, готовность к пуску составляла 3 — 5 мин.

Предусматривалась возможность путем комбинации ступеней ракеты РТ-2 создавать ракеты на промежуточные дальности. Все параметры ракеты РТ-2 (распределение топлива между ступенями, диаметр двигателей, время их работы, давление в камерах сгорания и на срезе сопла и др.) были выбраны близкими к оптимальным. И все же ракета РТ-2 требовала дальнейшего совершенствования. Так, смесевое топливо формировалось в отдельных пресс-формах, затем заряд вкладывался в корпус, а зазор между зарядом и корпусом заливался связующим веществом. Это создавало определенные трудности при изготовлении РДТТ ракеты и требовало новых конструкторских и технологических решений, которые исключили бы сложности при разработке последующих модификаций ракеты РТ-2.

Одна из них — ракета РТ-2П имела твердое топливо на основе бутилкаучука, обладающего высокой пластичностью, не имеющего заметного старения и растрескивания в процессе хранения. Это топливо заливалось сразу в корпус двигателя, затем производились полимеризация и формирование необходимых поверхностей горения заряда. Были разработаны специальные средства, исключающие несанкционированный запуск двигателей на старте, и увеличены гарантийные сроки хранения РДТТ, что существенно повысило качество ракеты.

Программой летных испытаний ракеты РТ-2 предусматривалось проведение 32 пусков ракет. Они проводились в феврале-июле 1966 года с полигона в Капустином Яре и с ноября 1966 по октябрь 1968 года с полигона Плесецк. 18 декабря 1968 года ракета РТ-2 была принята на вооружение. С января 1970 года по март 1971 года на полигоне Плесецк были проведены летные испытания модернизированной ракеты РТ-2П. Ракета имела комплекс средств радиотехнической защиты головной части от средств противоракетной обороны, более мощную головную часть, на III ступени применен новый двигатель и улучшенное по энергетике топливо. В 1972 году ракета РТ-2П принята на вооружение.

Эта ракета — одна из самых удачных разработок ОКБ-1, существенно повлиявшая на поддержание паритета в ракетно-ядерном «соревновании» и укрепившая безопасность нашей Родины. В настоящее время ракеты РТ-2П сняты с вооружения в связи с окончанием гарантийного срока их хранения.

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