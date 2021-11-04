Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Лекции04.11.2021 07:40

Проводим «Ночь искусств» в День народного единства

Ежегодно в ноябре в России проходит культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Основная цель акции, проходящей с 2013 года, предоставить гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством РФ. В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства и пройдет 4 ноября.

Сам праздник «День народного единства» отмечается с 2005 года и связан с событиями 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» и Дня народного единства Московский Планетарий проведет трансляцию в открытом доступе на своем YouTube-канале лекции из цикла «Трибуна ученого» доктора физико-математических наук, профессора кафедры астрофизики и звездной астрономии ГАИШ МГУ, действительного члена Международной АН ВШ, члена Международного астрономического союза, члена Европейского астрономического общества, члена Евроазиатского астрономического общества, члена Ученого совета Московского Планетария, выпускника астрономического кружка Московского Планетария Анатолия Засова.

Звезды и галактики существовали уже тогда, когда нашей Земли еще не было в природе, но узнать их возраст — задача непростая, ведь речь может идти о сотнях миллионов или даже миллиардах лет. Решение этой задачи очень важно для понимания того, как эволюционирует окружающий мир, когда в нем появились первые звезды и звездные системы, и стало возможным формирование планет типа Земли. Вместе с автором лекции мы узнаем все самое интересное про звезды, галактики и про то, каким образом ученые смогли определить их возраст.

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