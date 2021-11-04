В. Матвиенко приняла участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания утвержден пакет важных интеграционных документов.

Состоялось заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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В ходе мероприятия выступили председатели правительств РФ и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Владимир Путин подчеркнул символичность того, что мероприятие состоялось в особый для России день — День народного единства. «Это праздник, знаменующий нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине, всепобеждающий дух единения, который столетиями передаётся из поколения в поколение».

Президент РФ отметил, что у России и Белоруссии много общего. «Нас связывают и многовековая братская дружба, история, духовные и нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту. Мы вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами, рука об руку трудились ради благополучия и процветания наших народов».

По словам Владимира Путина, для России Белоруссия является не просто добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга. «Это по‑настоящему братская Республика, братский народ, и мы стремимся делать всё, чтобы так было всегда».

В ходе заседания утвержден пакет важных интеграционных документов «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Они включают 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. Кроме того, проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь – июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений.

Также оформлено решение о присуждении впервые Премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским учёным и специалистам.

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