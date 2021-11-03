Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш03.11.2021 07:35

85 лет со дня рождения Владимира Васильевича Вахниченко

Сегодня, 3 ноября 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося специалиста в области системного программирования, средств выведения и анализа лётных испытаний ракетно-космической техники Владимира Васильевича Вахниченко.

Окончил Днепропетровский Государственный университет: инженер (1960); д.т.н. (1996), профессор, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Работал: с 1960 по 1964 гг. — в ОКБ Долгопрудненского машиностроительного завода: инженер-конструктор; с 1964 по 2012 гг. — в НИИ-88/ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел путь от старшего инженера до советника генерального директора — главного научного сотрудника (2010).

Под его руководством проводились исследования и разработки ракет-носителей и многоразовых транспортных систем. Преподавал на базовых кафедрах МАИ имени С. Орджоникидзе и МФТИ.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1978), медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», «За доблестный труд», «В память 850-летия Москвы», серебряной медалью имени В.Ф. Уткина (2003).

Выдающийся создатель ракетно-космической техники Владимир Васильевич Вахниченко скончался 10 июля 2012 г. Урна с его прахом захоронена в колумбарии Николо-Архангельского кладбища.

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