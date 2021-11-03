4 ноября Владимир Путин посетит Севастополь и примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

Source: President of Russia – Kremlin

В День народного единства Владимир Путин с рабочей поездкой посетит Крымский полуостров. Глава государства возложит цветы к мемориальному комплексу в Севастополе, посвящённому окончанию Гражданской войны, а также встретится с губернатором Севастополя М.Развожаевым Развожаев Михаил Владимировичгубернатор города Севастополя .

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В этот же день Президент примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое пройдёт в формате видеоконференции.

Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь – июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений. Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые Премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским учёным и специалистам.

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