Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов03.11.2021 10:42

25 лет назад Протон-ПМ испытал первую промышленную ГТУ

25 лет назад, 3 ноября 1996 года, компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») испытала первую газотурбинную установку. На работоспособность проверили двигатель наземного применения ПС-90ГП-1 мощностью 12 МВт разработки ОДК-Авиадвигатель и производства ОДК-Пермские моторы.

Сначала испытывались установки только этой мощности. Впоследствии стенд модернизировали — это позволило расширить номенклатуру ГТУ. Так, с 2000-х гг. начались испытания газотурбинных установок мощностью 10, 16 и 25 МВт (с максимальной загрузкой в 19 МВт). В 2013 году Протон-ПМ ввёл в эксплуатацию многоцелевой адаптивный стенд, расширив диапазон мощностей тестируемых изделий до 40 МВт и увеличив пропускную способность испытательного комплекса.

Последние три года предприятие наращивает объёмы испытаний ГТУ. В 2020-м испытано рекордное количество газотурбинных двигателей наземного применения — 147, в том числе 34 ГТУ мощностью 25 МВт, 73 — ГТУ-16, 19 — ГТУ-12 и 21 — ГТУ-10. В 2019-м подтверждена работоспособность 135 установок, а годом ранее — 112-ти.

Ожидается, что в 2021 году предприятие превзойдёт результаты прошлого года: за 10 месяцев испытано 128 газотурбинных двигателей в интересах пермских предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации. Установки предназначены для объектов газотранспортных, газодобывающих и энергетических компаний России.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Испытания газотурбинной техники — одно из ключевых направлений диверсификации предприятия. Учитывая потребности заказчика, мы стремимся повысить пропускную способность испытательного комплекса. Для этого приобретается дополнительная технологическая оснастка, модернизируются системы оборотного водоснабжения и газообеспечения. Помимо этого, мы приступили к подготовке стендовой базы для испытаний газотурбинных двигателей с малоэмиссионной камерой сгорания».

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