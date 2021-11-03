Штаб по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх утвердил расширенный список кандидатов в олимпийскую команду России на Игры-2022 в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 ноября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Олимпийского комитета России, Федерального медико-биологического агентства, Центра спортивной подготовки сборных команд России и Федерального научного центра физической культуры и спорта.

«Подготовка к предстоящим Олимпийским зимним играм выходит на финишный этап, и общая задача Минспорта России, Олимпийского комитета России, ФМБА России, общероссийских спортивных федераций, субъектов Российской Федерации – создать все необходимые условия для наших спортсменов, детально спланировать заключительный этап и завоевать максимальное количество квот для участия в Играх-2022», – отметил Олег Матыцин.

«При этом важнейшей задачей является сохранение здоровья спортсменов, этот аспект является ключевым, – подчеркнул Министр. – Мы уже имеем опыт подготовки к Олимпиаде в Токио, работы наших федеральных баз, логистики. Но пандемическая ситуация в России и мире сейчас сложная. Тем более, многие команды будут проводить заключительные сборы за рубежом и прилетят в Китай не из России, а из других стран. В этой ситуации необходимо обратить особое внимание на работу баз, регламенты, которые определены ФМБА и Роспотребнадзором, логистику перелётов. Надо практически исключить риски заболевания для спортсменов, тренеров и специалистов».

На штабе обсудили плейбук, подготовленный Оргкомитетом Игр. Это пособие для спортсменов и официальных лиц команд на Играх в Пекине. Документ устанавливает правила действий, направленные на обеспечение безопасности и здоровья всех участников Олимпийских зимних игр в Пекине. Согласно рекомендациям, спортсмены и члены делегаций должны быть вакцинированы не позднее, чем за 14 дней до прибытия в Китай. Не прошедшие вакцинацию, будут обязаны пройти 21-дневный карантин.

Во время Игр будет организована закрытая система – по принципу «пузырь», который будет действовать с 23 января по 13 марта (день завершения Паралимпийских зимних игр). В рамках замкнутой системы все участники Игр, приезжающие в Пекин , будут проходить ежедневный мониторинг состояния здоровья и тестирование, при этом им будет разрешено перемещаться между разрешёнными местами (включая объекты Игр, места размещения и т.д.) только на специально выделенном для Игр транспорте.

В ходе мероприятия Штаб утвердил расширенный список спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к участию в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (Китай).

«В расширенный список кандидатов в олимпийскую команду включены спортсмены, выступающие в 13 видах спорта и представляющие 45 регионов страны. Список согласован с Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями. В настоящее время завершён отбор по двум видам спорта – в хоккее с шайбой у мужчин и женщин, а также в фигурном катании на коньках. Отмечу, что Россия завоевала максимальное количество квот в фигурном катании», – сказал Министр. На данный момент российские спортсмены завоевали 218 квот на Игры-2022 из 261 возможной. При этом количество квот может измениться по результатам соревнований, которые пройдут в ближайшие два месяца.

Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта полностью обеспечило сборным командам России возможность участия в тренировочных и тестовых мероприятиях: «Минспорт осуществил финансирование дополнительных тренировочных мероприятий сборных команд, участие в тестовых мероприятиях, которые, в частности, уже прошли на олимпийских объектах в Китае и планируются в ближайшие месяцы, а также во всех международных соревнованиях, которые предполагают получение квот».

В ходе заседания обсуждались также вопросы антидопингового обеспечения подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации.

«Россия выстроила эффективную систему противодействия допингу. Мы не должны допустить никаких подозрений, связанных с употреблением допинга при подготовке к Олимпийским играм», – подчеркнул Министр.

Олег Матыцин сообщил, что Минспорт разрабатывает проект распоряжения Правительства Российской Федерации о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на Играх-2022, а также тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров соревнований.

Сборные команды России по восьми видам спорта будут готовиться к Играм-2022 в девяти субъектах Российской Федерации: Хабаровском крае (хоккей, женщины), Красноярский край (шорт-трек, фигурное катание, сноуборд), Московская область (конькобежный спорт, санный спорт), Иркутская область (конькобежный спорт), Краснодарский край (бобслей и скелетон), Ярославская область (фристайл, акробатика), Пермский край (фристайл, могул), Челябинская область (сноуборд, параллельные дисциплины), Новосибирская область (сноуборд: хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр; кёрлинг).

Для подготовки российских олимпийцев будут задействованы федеральные базы «Юг Спорт» в Сочи (бобслей, скелетон) и УТЦ «Новогорск» (шорт-трек, санный спорт, хоккей).

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI