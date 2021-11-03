ФНЦ ВНИИФК, ФМБА России и ЦСП подготовили методические рекомендации к организации проведения заключительного этапа подготовки к Играм-2022 в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Федеральный научный центр физической культуры и спорта, Федеральное медико-биологическое агентство и Центр спортивной подготовки сборных команд России подготовили рекомендации к организации проведения заключительного этапа подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине (Китай).

Рекомендации обсудили сегодня, 3 ноября, во время заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.

«Олимпийские игры пройдут в трёх кластерах – Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу, располагающихся в трех различных климатогеографических местах: равнинном и двух горных. Нам необходима разработка индивидуального плана этапа непосредственной подготовки к главному старту для каждого спортсмена, который должен учитывать все запланированные циклы временной и высотной адаптации в строгом соответствии с индивидуальной нормой реагирования на смену часовых поясов, пребывание в среднегорье, а также участие в предварительных соревнованиях», – сообщила заместитель директора ФГБУ ФНЦ ВНИИФК Татьяна Фомиченко.

«Особое внимание следует обратить на необходимость строго придерживаться требований к организации мероприятий по профилактике возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции в период заключительного сбора, проводимого на территории Российской Федерации», – подчеркнула Татьяна Фомиченко.

Согласно рекомендациям Организационного комитета Игр-2022, все спортсмены обязаны пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В случае если это невозможно по ряду причин, спортсмен должен будет уйти на 21-дневный карантин. Спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены до соревнований.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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