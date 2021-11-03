С. Кисляк принял участие в заседании Комиссии ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в Париже в очно-дистанционном формате.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия в дистанционном режиме принял участие в заседании Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам.

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В ходе заседания прошло обсуждение вопроса об изменениях в Кодекс поведения члена ПАСЕ, а также состоялись слушания по теме «Уважение верховенства права и борьба с коррупцией в рамках Совета Европы».

Сергей Кисляк поднял вопрос о продолжающемся дискриминационном подходе к российской делегации в ПАСЕ со стороны французских властей. Речь идет о запрете на использование общественного транспорта и перемещение по городу, а также о возможности нахождения только в гостинице и зале проведения заседаний ПАСЕ. «Такой подход к нашей делегации считаем крайне неприемлемым», — заявил сенатор.

При этом он напомнил, что 3–4 ноября с. г. в Будапеште организовано заседание Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, созданы все необходимые и равные условия для работы всех делегаций. То же касалось и Европейской конференции председателей парламентов в Афинах, где греческие власти также создали нормальные условия с учетом санитарных правил и мер безопасности при равном участии всех без исключения национальных делегаций.

«То, что продолжается в настоящее время в отношении российской делегации со стороны французских властей – неприемлемо. Это уже заставляет поставить вопрос о том, чтобы заседания комиссий ПАСЕ на территории Франции не проводить до изменения позиции властей, а перенести их в те страны-члены Совета Европы, где ко всем делегациям относятся одинаково и уважительно», — подчеркнул Сергей Кисляк.

Позицию сенатора поддержали члены других делегаций.

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