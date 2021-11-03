Стартовала Спартакиада Союзного государства среди студенческой молодёжи

Source: Russia Ministry of Sport

В рамках Спартакиады Союзного государства для детей и юношества в период с 1 по 6 ноября в Гомеле (Республика Беларусь) проходит Спартакиада Союзного государства среди студенческой молодёжи.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2000-2004 годов рождения, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования России и Беларуси. В составе делегаций – по 111 человек, в том числе 96 спортсменов, 12 тренеров, два представителя делегации и врач.

От России в соревнованиях участвуют студенческие команды из Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Воронежской, Московской, Тюменской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. От Беларуси – команды из Витебской, Гродненской, Минской, Брестской областей и Минска.

В соревновательной программе – бадминтон, лёгкая атлетика и настольный теннис. В каждом виде программы выступят по четыре команды от страны.

Для участников подготовлена обширная культурная программа.

Пресс-служба Минспорта России

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