Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ03.11.2021 03:50

Протон-ПМ использует чат-бот для адаптации персонала

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») с 25 по 29 октября 2021 года организовала «Кибернеделю молодого протоновца» — виртуальный аналог ежегодного мероприятия для недавно трудоустроенных сотрудников. В качестве инструмента коммуникации применялся чат-бот на платформе приложения Telegram, его разработал инженер-технолог Максим Зиновьев.

В ходе общения с роботом участники Кибернедели узнали об истории предприятия и его перспективах, структуре холдинга, информационных ресурсах на тему космоса, деятельности молодёжной и профсоюзной организаций, а также прошли отбор в космонавты в мобильном приложении Роскосмоса, рассказали о своих увлечениях.

Ирина Кучумова, председатель Союза молодёжи Протон-ПМ: «Мы подготовили Кибернеделю для 160 молодых протоновцев, трудоустроенных на Протон-ПМ за последний год, тридцать из них попали в рейтинг лучших. Чат-бот проверил способность ребят действовать решительно в стрессовой ситуации. Для поиска ответов они выходили на связь со мной, спрашивали совета у цехового молодёжного лидера, успехами в прохождении заданий интересовались руководители и коллеги участников. Интересно, что в ТОП-30 есть сотрудники, уже проявившие себя за столь небольшой стаж. Значит выбранный нами формат — хороший инструмент поиска сотрудников с выраженными лидерскими качествами и высокой мотивацией».

По мнению организаторов, дополнительным стимулом к прохождению Кибернедели стал призовой фонд. Если раньше участники Дня молодого протоновца поощрялись одинаково, то теперь на ценность подарка влиял результат: чем быстрее пройдешь задания, тем значительнее награда. Подготовлены призы в стиле «кибер»: беспроводные колонки, наушники, зарядка, мышка, а также умные весы и фитнес-браслет. Их участники получат из рук директора Протон-ПМ Ивана Краснова.

Идея использования чат-бота в качестве инструмента коммуникации с новичками пришла к организаторам благодаря ограничениям по проведению массовых мероприятий и анализу лучших практик в сфере адаптации персонала. Традиционно для вновь прибывших сотрудников проводился квест на базе спортивно-оздоровительного комплекса предприятия, а в этом году решено использовать формат чат-бота, не менее популярный среди молодёжи. Опробовав этот цифровой инструмент, в будущем планируется применять его для адаптации всех вновь принятых сотрудников. Чат-бот способен работать круглосуточно, автономно и под индивидуальные запросы, что востребовано в условиях пандемии.

MIL OSI