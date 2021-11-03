Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-6604.11.2021 00:00

Поздравляем с Днем народного единства!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с одним из самых важных праздников — с Днем народного единства!

В современном мире как никогда важно единство нации — единство всех, кто живёт в нашей стране, кто считает Россию своим домом, своей Родиной.

История России — это история борьбы за независимость, за целостность государства, за гражданские свободы. В решающие моменты все народы России как один человек вставали на защиту государственности и независимости страны. Так было и так будет всегда!

С Днём народного единства! Здоровья, счастья, радости и благополучия!

Российские члены экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва присоединяются к поздравлениям!

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