Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6603.11.2021 16:57

Отряд всегда на связи!

208 календарных дней — столько уже провел на Международной космической станции космонавт Роскосмоса Петр Дубров. Впереди у него и его коллег по экипажу МКС-66 еще пять месяцев работы в космосе. Товарищи по отряду, участвовавшие в длительных экспедициях на МКС, знают, как важна сейчас для Петра Дуброва поддержка с Земли.

Сегодня, 3 ноября 2021 года, в Центре подготовки космонавтов в техническом комплексе по управлению полетом КАСУППС отряд космонавтов вышел на прямую связь с Международной космической станцией. Пообщаться с Петром Дубровым пришли его коллеги во главе с командиром отряда Олегом Кононенко и начальник Центра Максим Харламов.

Космонавты делились с Петром земными новостями, шутили, передавали приветы и желали штатной работы. Слова поддержки и полезные рекомендации звучали от опытных товарищей по отряду. Те, кому опыт космического полета еще только предстоит получить, интересовались ощущениями и впечатлениями Петра Дуброва от орбитальной жизни и работы в открытом космосе. Среди присутствующих на сеансе был и космонавт Олег Новицкий, недавно вернувшийся из длительной экспедиции на МКС. Вместе с Петром они проработали 191 сутки на станции и 22,5 часа за ее пределами.

Символично, что сеанс связи с МКС состоялся в канун общероссийского праздника — Дня народного единства: на встрече собрались люди, объединенные общей высокой целью и вдохновленные единой мечтой.

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