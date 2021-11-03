Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур03.11.2021 13:46

На Байконуре автотранспортников поздравили с профессиональным праздником

В Космическом центре «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проведено мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников автомобильного транспорта.

В торжественной обстановке состоялось открытие автомобиля УАЗ-469, который установлен к празднику на территории ремонтной базы Комплекса автотранспортного обеспечения. Право перерезать красную ленточку было предоставлено первому заместителю генерального директора ЦЭНКИ Олегу Майдановичу, директору Космического центра «Южный» Сергею Мочалову и начальнику Комплекса АТО Камилю Мавлютову. После торжественных поздравлений для собравшихся прозвучали музыкальные композиции на автомобильную тематику в исполнении работников филиала ЦЭНКИ.

В ходе мероприятия за добросовестный труд, профессионализм и образцовое выполнение должностных обязанностей Почётной грамотой генерального директора ЦЭНКИ награждены: Камиль Мавлютов, Вячеслав Гольц, Алексей Кропанев, Тамара Гуляева. Благодарность получили: Асомуддин Бобиев, Ренат Хожашев, Болат Ералиев, Салим Сайфутдинов, Баглан Крекесов, Вероника Гурьянова, Юрий Катков. Сотрудники Комплекса также были поощрены ценными подарками и грамотами директора филиала.

Надёжная работа автотранспортников Космического центра «Южный» уже много лет является залогом полноценной жизнедеятельности космодрома и обеспечения успешных пусков.

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