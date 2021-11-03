Завершилось народное онлайн-голосование Национальной спортивной премии 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

2 ноября в 23:59 по московскому времени завершилось народное онлайн-голосование для отбора тройки финалистов в каждой категории Национальной спортивной премии 2021 года. За звание лауреата боролись 108 номинантов, за которых свои голоса отдали сотни тысяч пользователей, посетившие сайт премии и сделавшие свой выбор.

Жителями нашей страны, от Калининграда до Владивостока, были определены трое номинантов в каждой из 11 номинаций в 18 категориях. Всего – 54 номинанта.

Будут определены 18 победителей. Выбор будет сделан по итогам голосования Экспертного совета, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.

В 2021 году Национальная спортивная премия проводится в 11 номинациях в 18 категориях:

– «Гордость России» в категориях «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Тренер года»;

– «Надежда России» в категориях «Лучшая спортивная школа» и «Лучшая организация адаптивного спорта»;

– «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта);

– «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений);

– «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»;

– «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране);

– «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта) в категориях «Лучший спортсмен», «Лучшая спортсменка» и «Лучший тренер»;

– «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни) в категориях «Лучший журналист» и «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция года»;

– «Спортивный объект России: лучший объект спорта»;

– «Спорт для всех» в категориях «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» и «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»;

– «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Победители будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Официальный сайт Национальной спортивной премии – https://sport-premia.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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