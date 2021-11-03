«Газпром» и «РусГазДобыча» создали совместное предприятие для разработки Тамбейского месторождения на Ямале

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 ноября 2021, 22:40

Сегодня арегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Тамбей», созданное на паритетной основе ООО «Газпром недра» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром») и АО «РусГазДобыча».

Совместное предприятие будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения на полуострове Ямал с началом добычи газа с 2026 года. Лицензии на пользование участками недр, на которых расположено месторождение, будут переданы из ООО «Газпром недра» в ООО «Газпром добыча Тамбей» в 2022 году.

Газ Тамбейского месторождения характеризуется высоким содержанием этана. Поэтому оно, наряду с месторождениями Надым-Пур-Тазовского региона, станет сырьевой базой для Комплекса по переработке этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга Ленинградской области.

Справка

Тамбейское месторождение расположено на полуострове Ямал в границах трех лицензионных участков, принадлежащих в настоящее время ООО «Газпром недра», — Западно-Тамбейского, Северо-Тамбейского и Тасийского.

В мае 2021 года «Газпром» и «РусГазДобыча» подписали Основное соглашение об условиях реализации совместного проекта по разработке Тамбейского месторождения.

1 ноября 2021 года состоялось общее собрание учредителей ООО «Газпром добыча Тамбей», на котором стороны подписали учредительные документы совместного предприятия. 2 ноября юридическое лицо с местонахождением в г. Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) прошло государственную регистрацию.

Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе п. Усть-Луга Ленинградской области — уникальный в мире кластер, объединяющий газопереработку, газохимию и сжижение природного газа. Строительство начато в мае 2021 года.

В состав КПЭГ войдут два мощных предприятия. Первое — интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (Газоперерабатывающий комплекс или ГПК КПЭГ; оператор — ООО «РусХимАльянс», совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи»). Второе — технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК КПЭГ; оператор — ООО «Балтийский Химический Комплекс», дочерняя компания «РусГазДобычи»).

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