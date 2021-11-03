В. Джабаров: Рассматриваем Парламентскую Ассамблею ОБСЕ как площадку для равноправного диалога по ключевым проблемам общеевропейской безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил в режиме видеоконференции на заседании Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области принимает участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В качестве главы делегации Федерального Собрания сенатор выступил на заседании Постоянного комитета — руководящего органа Ассамблеи. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Россия рассматривает ПА ОБСЕ как площадку для равноправного межпарламентского диалога по ключевым проблемам общеевропейской безопасности

Сенатор отметил, что Россия рассматривает ПА ОБСЕ как площадку для равноправного межпарламентского диалога по ключевым проблемам общеевропейской безопасности.

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«Вместе с тем, считаем недопустимым использование конфронтационной риторики и принятие политизированных резолюций на сессиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Необходимо покончить с порочной практикой использования Ассамблеи для тиражирования беспочвенных обвинений и выдвижения предвзятых резолюций против отдельных стран», — сказал Владимир Джабаров.

В этой связи сенатор напомнил, что 29-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ, которая состоялась летом этого года, в очередной раз целенаправленно использовалась для нападок в адрес России. В ходе нее были неоднократно допущены грубые нарушения правил процедуры Ассамблеи. Руководитель российской делегации, заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой неоднократно разъяснял нарушения регламента и призывал перейти от конфронтации к диалогу. Однако в итоге российская делегация была вынуждена покинуть заседание.

Владимир Джабаров отметил, что представители украинской делегации уже много лет целенаправленно используют площадку ПА ОБСЕ для безосновательных враждебных выпадов в адрес России. «Руководители украинской делегации призывают Россию обеспечить одно, выполнить другое, сделать третье, и так далее. Круг требований огромен. Со своей стороны, Россия призывает только к одному — безусловному выполнению Украиной Минских соглашений», — сказал сенатор.

Он выразил надежду, что в рамках ПА ОБСЕ, наконец, возобладает конструктивный диалог, будет налажено взаимоуважительное межпарламентское взаимодействие. «Со своей стороны мы готовы сообща вырабатывать системные ответы на общие вызовы, противодействовать реальным, а не надуманным угрозам», — подчеркнул парламентарий.

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