Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2002.11.2021 09:27

Экипажи ЭП-20 «обживают» космический дом

Продолжается подготовка к 20-й экспедиции посещения Международной космической станции. В начале декабря 2021 года на орбиту должны отправиться японский предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Кораблем «Союз МС-20» будет управлять космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. В дублирующий экипаж ЭП-20 вошли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета из Японии Щун Огисо.

Именно дублеры первыми приняли участие в тренировке на российском сегменте МКС, которую называют типовыми полетными сутками. 20-я экспедиция посещения станции продлится 12 суток.

Представители Японии отправляются на орбиту в качестве космических туристов. Им не нужно готовиться к работе в условиях невесомости, но важно научиться самостоятельно разогревать еду, разводить напитки и полностью обслуживать себя в бытовом плане. Еще один навык, который обычно отрабатывают в ходе подобных тренировок — запись видеообращения с борта станции. Кроме того, участники космического полета должны ориентироваться в пространстве российского сегмента МКС и знать алгоритм действий в случае нештатной или аварийной ситуации.

На этот раз для обоих экипажей были смоделированы похожие ситуации: проблемы с ассенизационно-санитарным устройством и пожар на станции. Космонавты и участники космического полета успешно преодолели все трудности. Помимо заданий, которые выполняются сообща, Александр Скворцов, а затем и Александр Мисуркин в ходе типовых полетных суток выполнили свою часть циклограммы как бортинженеры 20-й экспедиции посещения МКС.

Через две недели, 15 ноября, основной и дублирующий экипажи ЭП-20 приступят к экзаменационным комплексным тренировкам, после чего продолжат предстартовую подготовку уже на Байконуре. Старт корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года.

MIL OSI