Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2002.11.2021 14:54

Участники 20-й экспедиции посещения МКС признаны годными к полету

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов и участников космического полета 20-й экспедиции посещения Международной космической станции.

В состав комиссии вошли представители ЦПК, Госкорпорации «Роскосмос», Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.

Решением комиссии космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (основной экипаж ЭП-20), а также космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо (дублирующий экипаж ЭП-20) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья.

Старт корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур. Продолжительность полета должна составить 12 суток.

MIL OSI